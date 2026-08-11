Биологическая водоочистная установка Kärcher WRB 2000 Bio позволяет владельцам моечных установок для легковых и грузовых автомобилей экономить до 98 % водопроводной воды. Очищая естественным образом до 2000 л сточной воды в час, она возвращает ее в технологический процесс мойки. При этом подготавливаемая без применения химикатов высококачественная техническая вода не имеет мути и неприятного запаха. Установка WRB 2000 Bio занимает очень мало места, что позволяет без проблем размещать ее даже в стесненных пространственных условиях. При этом не требуется выполнять земляные работы и устанавливать отдельный маслоотстойник.