Портальная моечная установка CW 5 Klean!Star iQ

Портальная моечная установка Klean!Star iQ восхитит даже самых взыскательных клиентов уникальными функциями и выразительным дизайном.

Наша моечная установка Klean!Star iQ впечатлит даже самых взыскательных клиентов выразительным дизайном и уникальными инновационными функциями. Боковые щетки, разделенные на подвижные сегменты (функция K!Brush iQ), обеспечивают оптимальную очистку кузовов сложной геометрической формы, а функция K!Back iQ позволяет очищать заднюю часть автомобиля под оптимальным углом: боковые щетки разворачиваются позади него на 90° и наклоняются на угол 15°. Функция K!Planet iQ гарантирует превосходную очистку колесных дисков: устройства для мойки колес точно адаптируются к их размерам и тщательно очищают диски по принципу электрической зубной щетки. Сушилка K!Dry iQ тщательно высушивает автомобиль со всех сторон, исключая стекание с него капель воды. Превосходным дополнением к установке являются опциональные системы высокого давления, продуманная концепция освещения, эффективные программы мойки и ухода, а также чистящие средства линейки Klear!Line.

Особенности и преимущества
Портальная моечная установка CW 5 Klean!Star iQ: K!Brush iQ – эффективная мойка щетками сегмент за сегментом
K!Brush iQ – эффективная мойка щетками сегмент за сегментом
Точная адаптация щеток к контурам транспортного средства. Превосходный результат даже при сложных контурах транспортного средства. Высокая степень удовлетворения клиентов, непосредственно влияющая на доходы.
Портальная моечная установка CW 5 Klean!Star iQ: K!Back iQ – мойка задней части на раз-два
K!Back iQ – мойка задней части на раз-два
Боковые щетки, находящиеся в задней части, разворачиваются на 90° и дополнительно отклоняются на 15° для точного следования контурам. Превосходный результат, в том числе при мойке задней части.
Портальная моечная установка CW 5 Klean!Star iQ: K!Planet iQ– тщательная очистка колес
K!Planet iQ– тщательная очистка колес
Точная регулировка по высоте и максимально тщательная обработка благодаря системе параллелограммного типа. Превосходный результат, удовлетворяющий даже взыскательных клиентов.
K!Dry iQ– превосходная сушка со всех сторон
  • Мощная, плавно перемещаемая вдоль контура автомобиля сушилка, отклоняемая на 135 градусов, исключает подтекание капель.
  • Для универсального использования
K!Design iQ– уникальный дизайн, прогрессивная техника
  • Встроенный индикатор этапов мойки информирует о выполняемой в текущий момент операции.
  • Опциональная подсветка дверных рамок привлекает внимание клиентов.
  • Предлагается по выбору в варианте дизайна Kärcher или индивидуальном цветовом оформлении.
Встроенная функция экономии воды
  • Экономия ценных ресурсов.
  • Снижение эксплуатационных расходов.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая высота (мм) 2100 - 2900
Ширина проезда (мм) 2450 / 2600
Поток чистой воды на входе (л/мин) 80
Давление чистой воды на входе (бар) 4
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Количество фаз тока (~) 3
Обновления программного обеспечения доступны до 2031-01-01

Оснащение

  • Светодиодная концепция освещения
  • Установка для мойки колес с регулировкой по высоте
Портальная моечная установка CW 5 Klean!Star iQ
Портальная моечная установка CW 5 Klean!Star iQ
Портальная моечная установка CW 5 Klean!Star iQ
Области применения
  • Портальная моечная установка премиум-класса Klean!Star iQ для автоматической мойки автомобилей
Принадлежности
Чистящее средство