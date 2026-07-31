Портальная моечная установка CW 5 Klean!Star iQ
Портальная моечная установка Klean!Star iQ восхитит даже самых взыскательных клиентов уникальными функциями и выразительным дизайном.
Наша моечная установка Klean!Star iQ впечатлит даже самых взыскательных клиентов выразительным дизайном и уникальными инновационными функциями. Боковые щетки, разделенные на подвижные сегменты (функция K!Brush iQ), обеспечивают оптимальную очистку кузовов сложной геометрической формы, а функция K!Back iQ позволяет очищать заднюю часть автомобиля под оптимальным углом: боковые щетки разворачиваются позади него на 90° и наклоняются на угол 15°. Функция K!Planet iQ гарантирует превосходную очистку колесных дисков: устройства для мойки колес точно адаптируются к их размерам и тщательно очищают диски по принципу электрической зубной щетки. Сушилка K!Dry iQ тщательно высушивает автомобиль со всех сторон, исключая стекание с него капель воды. Превосходным дополнением к установке являются опциональные системы высокого давления, продуманная концепция освещения, эффективные программы мойки и ухода, а также чистящие средства линейки Klear!Line.
Особенности и преимущества
K!Brush iQ – эффективная мойка щетками сегмент за сегментомТочная адаптация щеток к контурам транспортного средства. Превосходный результат даже при сложных контурах транспортного средства. Высокая степень удовлетворения клиентов, непосредственно влияющая на доходы.
K!Back iQ – мойка задней части на раз-дваБоковые щетки, находящиеся в задней части, разворачиваются на 90° и дополнительно отклоняются на 15° для точного следования контурам. Превосходный результат, в том числе при мойке задней части.
K!Planet iQ– тщательная очистка колесТочная регулировка по высоте и максимально тщательная обработка благодаря системе параллелограммного типа. Превосходный результат, удовлетворяющий даже взыскательных клиентов.
K!Dry iQ– превосходная сушка со всех сторон
- Мощная, плавно перемещаемая вдоль контура автомобиля сушилка, отклоняемая на 135 градусов, исключает подтекание капель.
- Для универсального использования
K!Design iQ– уникальный дизайн, прогрессивная техника
- Встроенный индикатор этапов мойки информирует о выполняемой в текущий момент операции.
- Опциональная подсветка дверных рамок привлекает внимание клиентов.
- Предлагается по выбору в варианте дизайна Kärcher или индивидуальном цветовом оформлении.
Встроенная функция экономии воды
- Экономия ценных ресурсов.
- Снижение эксплуатационных расходов.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая высота (мм)
|2100 - 2900
|Ширина проезда (мм)
|2450 / 2600
|Поток чистой воды на входе (л/мин)
|80
|Давление чистой воды на входе (бар)
|4
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Количество фаз тока (~)
|3
|Обновления программного обеспечения доступны до
|2031-01-01
Оснащение
- Светодиодная концепция освещения
- Установка для мойки колес с регулировкой по высоте
Области применения
- Портальная моечная установка премиум-класса Klean!Star iQ для автоматической мойки автомобилей