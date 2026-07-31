Наша моечная установка Klean!Star iQ впечатлит даже самых взыскательных клиентов выразительным дизайном и уникальными инновационными функциями. Боковые щетки, разделенные на подвижные сегменты (функция K!Brush iQ), обеспечивают оптимальную очистку кузовов сложной геометрической формы, а функция K!Back iQ позволяет очищать заднюю часть автомобиля под оптимальным углом: боковые щетки разворачиваются позади него на 90° и наклоняются на угол 15°. Функция K!Planet iQ гарантирует превосходную очистку колесных дисков: устройства для мойки колес точно адаптируются к их размерам и тщательно очищают диски по принципу электрической зубной щетки. Сушилка K!Dry iQ тщательно высушивает автомобиль со всех сторон, исключая стекание с него капель воды. Превосходным дополнением к установке являются опциональные системы высокого давления, продуманная концепция освещения, эффективные программы мойки и ухода, а также чистящие средства линейки Klear!Line.