Портальна мийна установка CW 5 Klean!Star iQ
Портальна мийна установка Klean!Star iQ вразить навіть найвибагливіших клієнтів унікальними функціями та виразним дизайном.
Наша мийна установка Klean!Star iQ вразить навіть найвибагливіших клієнтів виразним дизайном і унікальними інноваційними функціями. Бічні щітки, розділені на рухомі сегменти (функція K!Brush iQ), забезпечують оптимальне очищення кузовів складної геометричної форми, а функція K!Back iQ дозволяє очищати задню частину автомобіля під оптимальним кутом: бічні щітки розгортаються позаду нього на 90° і нахиляються під кутом 15°. Функція K!Planet iQ гарантує чудове очищення колісних дисків: пристрої для миття коліс точно адаптуються до їх розмірів і ретельно очищають диски за принципом електричної зубної щітки. Сушарка K!Dry iQ ретельно висушує автомобіль з усіх боків, виключаючи стікання з нього крапель води. Чудовим доповненням до установки є опційні системи високого тиску, продумана концепція освітлення, ефективні програми миття та догляду, а також засоби для чищення лінійки Klear!Line.
Особливості та переваги
K!Brush iQ - ефективна мийка щітками сегмент за сегментомТочна адаптація щіток до контурів транспортного засобу. Чудовий результат навіть за наявності складних контурів транспортного засобу. Високий ступінь задоволення клієнтів, що безпосередньо впливає на доходи.
K!Back iQ – ретельне миття задньої частини автомобіляБічні щітки, що знаходяться в задній частині, розгортаються на 90° і додатково відхиляються на 15° для точного проходження контурів. Чудовий результат, у тому числі при миття задньої частини.
K!Planet iQ - ретельне очищення колісТочне регулювання по висоті та максимально ретельна обробка завдяки системі паралелограмного типу. Чудовий результат, що задовольняє навіть вимогливих клієнтів.
K!Dry iQ - відмінна сушарка
- Потужна сушарка, що плавно переміщається вздовж контуру автомобіля, відхиляється на 135 градусів, виключає підтікання крапель.
- Для універсального використання
K!Design iQ - унікальний дизайн, прогресивна техніка
- Вбудований індикатор етапів миття інформує про операцію, що виконується в даний момент.
- Опціональне підсвічування дверних рамок привертає увагу клієнтів.
- Пропонується на вибір у варіанті дизайну Kärcher або індивідуальному кольоровому оформленні.
Вбудована функція економії води
- Економія цінних ресурсів.
- Зниження експлуатаційних витрат.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча висота (мм)
|2100 - 2900
|Ширина проїзду (мм)
|2450 / 2600
|Потік чистої води на вході (л/хв)
|80
|Тиск чистої води на вході (бар)
|4
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Оновлення програмного забезпечення доступні до
|2031-01-01
Оснащення
- Світлодіодна концепція освітлення
- Установка для миття коліс з регулюванням по висоті
Області застосування
- Портальна мийна установка преміум-класу Klean!Star iQ для автоматичного миття автомобілів