Наша мийна установка Klean!Star iQ вразить навіть найвибагливіших клієнтів виразним дизайном і унікальними інноваційними функціями. Бічні щітки, розділені на рухомі сегменти (функція K!Brush iQ), забезпечують оптимальне очищення кузовів складної геометричної форми, а функція K!Back iQ дозволяє очищати задню частину автомобіля під оптимальним кутом: бічні щітки розгортаються позаду нього на 90° і нахиляються під кутом 15°. Функція K!Planet iQ гарантує чудове очищення колісних дисків: пристрої для миття коліс точно адаптуються до їх розмірів і ретельно очищають диски за принципом електричної зубної щітки. Сушарка K!Dry iQ ретельно висушує автомобіль з усіх боків, виключаючи стікання з нього крапель води. Чудовим доповненням до установки є опційні системи високого тиску, продумана концепція освітлення, ефективні програми миття та догляду, а також засоби для чищення лінійки Klear!Line.