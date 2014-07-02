Портальные автомойки Kärcher Klean!Star — профессиональное решение для бизнеса

Серия портальных автомоек Kärcher Klean!Star — это инновационные автоматические моечные системы, которые сочетают передовые технологии, высокую производительность и безупречное качество очистки. Различные модели линейки разработаны для нужд малого, среднего и крупного бизнеса: от автосалонов и СТО до компаний по аренде авто, логистических центров и сетевых автомоек.

Kärcher Klean!Star — это не просто профессиональное оборудование для мойки автомобилей, а инструмент для развития прибыльного бизнеса с акцентом на качество, надёжность и впечатления клиентов.

Портальная автомойка CW

Портальные автомойки для бизнеса любого масштаба

Kärcher Klean!Fit и Klean!Star — это линейка автоматических портальных моек, охватывающая все потребности современного автомоечного бизнеса: от базовых ежедневных решений для автосалонов и компаний по аренде авто — до высокопроизводительных интеллектуальных систем с WOW-эффектом для премиум-сегмента.

Надёжность, эффективность, умные технологии — выберите модель, которая работает на ваш результат.

Kärcher CW 1 Klean!Fit

CW 1 Klean!Fit

Простое решение. Прочная конструкция. Гарантированный результат.

Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 1 Klean!Fit — это надёжное, устойчивое и удобное в использовании решение для автосалонов, сервисных центров и компаний по аренде автомобилей, которым нужно профессиональное оборудование для ежедневной мойки собственного автопарка.

CW 1 Klean!Fit идеально подходит для внутренних нужд бизнеса: обеспечивает стабильное качество мойки, высокую пропускную способность, простое техническое обслуживание и экономное потребление ресурсов.

Детальнее
Kärcher CW 3 Klean!Star

CW 3 Klean!Star

Максимальная скорость. Высокая эффективность. Современный дизайн.

Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 3 Klean!Star — современное решение для бизнеса, обслуживающего большой поток автомобилей и ценящего качество, производительность и презентабельность.

CW 3 Klean!Star идеально подходит для автомоечных комплексов, автосалонов, СТО и автопарков, где важны скорость, надёжность и впечатление для клиента. Мойка оснащена интеллектуальными функциями: K!Contour, K!Foam, K!Dry, K!Planet и K!Connect, которые обеспечивают точную мойку, эффективную сушку, визуальные эффекты и экономию ресурсов.

Детальнее
Kärcher CW 5 Klean!Star iQ

CW 5 Klean!Star iQ

Максимум возможностей. Интеллектуальное управление. Премиальный уровень.

Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 5 Klean!Star iQ — флагманское решение для бизнеса, стремящегося объединить высочайшее качество обслуживания с современными технологиями и визуальной привлекательностью.

CW 5 Klean!Star iQ разработана для премиальных автомоек, автосалонов, СТО и сетевых операторов, которые ценят эффективность, автоматизацию и впечатления клиента. Система оснащена функциями K!Contour iQ, K!Dry iQ, K!Foam, K!Planet, адаптивной LED-подсветкой и онлайн-управлением через K!Connect, превращая процесс мойки в интеллектуально управляемый и персонализированный сервис.

Детальнее

Связаться с нами.

Есть вопросы по выбору или эксплуатации портальной автомойки Kärcher Klean!Fit и Kärcher Klean!Star или другого профессионального оборудования для мойки авто? Мы с радостью поможем! Команда экспертов Kärcher обладает глубокими знаниями в области автоматических моечных систем и предоставляет исчерпывающие консультации с учетом ваших потребностей.

Обращайтесь по телефону или электронной почте - мы предоставим всю необходимую информацию, поможем подобрать оптимальное решение и, по желанию, организуем персональную встречу в удобное для вас время.

E-Mail: info_prof@karcher.ua
Горячая линия: 0 800 500 48 90
Адрес: ул. Институтская, 12, с. Гатное, Киевская обл.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.