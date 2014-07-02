Портальные автомойки Kärcher Klean!Star — профессиональное решение для бизнеса
Серия портальных автомоек Kärcher Klean!Star — это инновационные автоматические моечные системы, которые сочетают передовые технологии, высокую производительность и безупречное качество очистки. Различные модели линейки разработаны для нужд малого, среднего и крупного бизнеса: от автосалонов и СТО до компаний по аренде авто, логистических центров и сетевых автомоек.
Kärcher Klean!Star — это не просто профессиональное оборудование для мойки автомобилей, а инструмент для развития прибыльного бизнеса с акцентом на качество, надёжность и впечатления клиентов.
Портальные автомойки для бизнеса любого масштаба
Kärcher Klean!Fit и Klean!Star — это линейка автоматических портальных моек, охватывающая все потребности современного автомоечного бизнеса: от базовых ежедневных решений для автосалонов и компаний по аренде авто — до высокопроизводительных интеллектуальных систем с WOW-эффектом для премиум-сегмента.
CW 1 Klean!Fit
Простое решение. Прочная конструкция. Гарантированный результат.
Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 1 Klean!Fit — это надёжное, устойчивое и удобное в использовании решение для автосалонов, сервисных центров и компаний по аренде автомобилей, которым нужно профессиональное оборудование для ежедневной мойки собственного автопарка.
CW 1 Klean!Fit идеально подходит для внутренних нужд бизнеса: обеспечивает стабильное качество мойки, высокую пропускную способность, простое техническое обслуживание и экономное потребление ресурсов.
CW 3 Klean!Star
Максимальная скорость. Высокая эффективность. Современный дизайн.
Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 3 Klean!Star — современное решение для бизнеса, обслуживающего большой поток автомобилей и ценящего качество, производительность и презентабельность.
CW 3 Klean!Star идеально подходит для автомоечных комплексов, автосалонов, СТО и автопарков, где важны скорость, надёжность и впечатление для клиента. Мойка оснащена интеллектуальными функциями: K!Contour, K!Foam, K!Dry, K!Planet и K!Connect, которые обеспечивают точную мойку, эффективную сушку, визуальные эффекты и экономию ресурсов.
CW 5 Klean!Star iQ
Максимум возможностей. Интеллектуальное управление. Премиальный уровень.
Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 5 Klean!Star iQ — флагманское решение для бизнеса, стремящегося объединить высочайшее качество обслуживания с современными технологиями и визуальной привлекательностью.
CW 5 Klean!Star iQ разработана для премиальных автомоек, автосалонов, СТО и сетевых операторов, которые ценят эффективность, автоматизацию и впечатления клиента. Система оснащена функциями K!Contour iQ, K!Dry iQ, K!Foam, K!Planet, адаптивной LED-подсветкой и онлайн-управлением через K!Connect, превращая процесс мойки в интеллектуально управляемый и персонализированный сервис.
