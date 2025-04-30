Автоматическая портальная автомойка Kärcher CW 5 Klean!Star iQ

K!Design iQ

Портальная мойка Klean!Star iQ в стандартной комплектации оснащена высококачественными акриловыми дверями со светодиодной подсветкой, включая информативный дисплей фаз мойки в дизайне Kärcher или в выбранном вами цвете. Опциональная подсветка дверной рамы придаст вашей установке уникальную атмосферу, которая привлечет внимание ваших клиентов. Светодиодный светофор может быть установлен справа, слева или с обеих сторон — как вам удобнее.