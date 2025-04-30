Автоматическая портальная автомойка Kärcher CW 5 Klean!Star iQ
Портальная автомойка Kärcher CW 3 Klean!Star — это профессиональное оборудование для автоматической мойки автомобилей, обеспечивающее быструю и качественную очистку благодаря инновационным системам K!Contour, K!Dry, K!Foam и онлайн-управлению K!Connect. Идеальное решение для автосалонов, СТО, прокатных сервисов и автомоечных комплексов, ориентированных на эффективность, экономию ресурсов и стабильную прибыль.
Портальная автомойка Kärcher Klean!Star iQ — интеллектуальная моечная система с визуальными эффектами
Klean!Star iQ — это инновационная автоматическая портальная автомойка, сочетающая высокоточное мытьё, современный дизайн и интерактивные световые эффекты. Благодаря интеллектуальному управлению и передовым технологиям очистки, система обеспечивает безупречный результат и создаёт яркое впечатление у клиентов. Идеальное решение для бизнеса, который хочет выделить свою профессиональную автомойку на рынке.
Особенности и преимущества
Уникальные функции
- Благодаря эксклюзивному дизайну с эффектным брендированием Kärcher и уникальным возможностям, ваша автомойка станет настоящим центром притяжения для клиентов.
Встроенная функция экономии воды
- Оптимизированное потребление ресурсов и высокая эффективность очистки благодаря встроенной функции экономии воды в стандартной комплектации.
Переменные размеры
- K!Adjust может быть установлена в любом моечном зале благодаря регулировке высоты.
- Увеличенная ширина проезда позволяет обслуживать любые транспортные средства.
K!FEATURES
K!Design iQ
Портальная мойка Klean!Star iQ в стандартной комплектации оснащена высококачественными акриловыми дверями со светодиодной подсветкой, включая информативный дисплей фаз мойки в дизайне Kärcher или в выбранном вами цвете. Опциональная подсветка дверной рамы придаст вашей установке уникальную атмосферу, которая привлечет внимание ваших клиентов. Светодиодный светофор может быть установлен справа, слева или с обеих сторон — как вам удобнее.
K!Foam iQ
Чтобы предварительная очистка была эффективной, весь автомобиль покрывается густым слоем пены.
K!Power iQ
Мощная и эффективная система мойки крыши высоким давлением с форсунками, плавно поворачивающимися на 135° и повторяющими контуры автомобиля. Если вы предлагаете своим клиентам бесконтактную мойку, то эта опция в комбинации с боковыми форсунками высокого давления обеспечит эффективную очистку боковых поверхностей автомобиля на высоту до 1,80 м.
K!Brush iQ
Инновационные боковые щётки разделены на сегменты, которые по отдельности отклоняются от вертикали, повторяя контуры кузова автомобиля. Благодаря материалу щёток CareTouch и K!Back iQ, запатентованной системе наклона боковых щёток при мойке задней части автомобиля, вы получите качество очистки, которое впечатлит вас и ваших клиентов.
K!Planet iQ
Запатентованная, регулируемая по высоте планетарная мойка колёс со встроенной системой высокого давления обеспечивает превосходную очистку дисков и колёсных арок. Принцип её работы аналогичен электрической зубной щётке: три вращающихся дисковые щётки ритмично меняют направление своего вращения. Для регулировки высоты относительно колеса механизм перемещается по S-образной траектории, всегда находясь напротив центра колесного диска.
K!Back iQ
Чтобы обеспечить идеальную очистку задней части кузова, боковые щётки поворачиваются за автомобилем на 90° и наклоняются на 15°. Это позволяет щёткам более точно следовать контурам автомобиля и удалять грязь с равномерным давлением на поверхность.
K!Dry iQ
Плавно поворачивающаяся на 135° сушилка K!Dry iQ перемещается вдоль контура автомобиля, оптимально высушивая его со всех сторон. Её высокая эффективность обеспечивается оптимизацией воздушного потока и отсутствием аэродинамических потерь, вызываемых поворотом сопел.
Подсветка
Светодиодная подсветка задней и внутренних сторон портала, меняющаяся при чередовании отдельных этапов мойки, производит сильное впечатление на автовладельцев и увеличивает число клиентов.
Мощные сопла Kärcher
Максимальная мощность для самой тщательной мойки: благодаря уникальной конструкции наши мощные сопла гарантируют повышение эффективности очистки на 40 %. Кроме того, их применение сводит к минимуму затраты на техническое обслуживание.
ВОДОПОДГОТОВКА - НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ, НО И НА ДЕЛЕ.
Вопросы защиты окружающей среды обсуждаются повсеместно. Предлагаемое решение является нашим совместным вкладом в это дело.
WRB Bio
Водоподготовка с использованием микроорганизмов обеспечивает превосходное качество и экономию до 98% воды. Благодаря высокой эффективности процесса и способности бактерий к биоразложению загрязнений, практически вся вода может быть использована повторно. Среди прочих преимуществ – компактная конструкция и низкие затраты на обслуживание.
WRP Car Wash
Эта система позволяет экономить до 85% пресной воды. Благодаря использованию гидроциклона, она эффективно и экономично перерабатывает сточные воды с низким содержанием нефтепродуктов. Вы можете повторно использовать переработанную воду для всех программ мойки. Эта гибкая модульная система позволяет подобрать оптимальное решение практически для любого объекта.
WRP 8000
Эта система позволяет экономить до 85% пресной воды. Благодаря использованию надёжного песчано-гравийного фильтра, она эффективно и экономично перерабатывает сточные воды с низким содержанием нефтепродуктов. Очищенная вода пригодна для повторного использования во всех программах мойки. Использование модульной концепции позволяет адаптировать систему к условиям конкретного объекта, предоставляя индивидуальное решение для требований клиента.
ПРОФЕССИОНАЛАМ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ – КОМУ ПОДОЙДЁТ Klean!Star iQ?
Портальная автомойка Kärcher Klean!Star iQ идеально подойдёт для бизнеса, стремящегося сочетать высокое качество мойки с современным уровнем обслуживания клиентов. Это оптимальное решение для премиальных автомоечных комплексов, автосалонов, СТО, компаний по аренде автомобилей, логистических центров и коммерческих автопарков. Интеллектуальная система управления, быстрые программы мойки и визуальные эффекты создают конкурентное преимущество, привлекают новых клиентов и повышают лояльность к вашему бренду.
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Есть вопросы по выбору или эксплуатации портальной автомойки Kärcher Klean!Star iQ или другого профессионального оборудования для мойки авто? Мы с радостью поможем! Команда экспертов Kärcher обладает глубокими знаниями в области автоматических моечных систем и предоставляет исчерпывающие консультации с учетом ваших потребностей.
Обращайтесь по телефону или электронной почте - мы предоставим всю необходимую информацию, поможем подобрать оптимальное решение и, по желанию, организуем персональную встречу в удобное для вас время.
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