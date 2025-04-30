Автоматична портальна автомийка Kärcher CW 5 Klean!Star iQ
Портальна автомийка Kärcher CW 3 Klean!Star — це професійне обладнання для автоматичного миття авто, що забезпечує швидку та якісну очистку завдяки інноваційним системам K!Contour, K!Dry, K!Foam та онлайн-керуванню K!Connect. Ідеальне рішення для автосалонів, СТО, прокату та автомийних комплексів, які прагнуть ефективності, економії ресурсів і стабільного прибутку.
Портальна автомийка Kärcher Klean!Star iQ — інтелектуальна мийна система з візуальним ефектом
Klean!Star iQ — це інноваційна автоматична портальна автомийка, яка поєднує високоточне миття, сучасний дизайн та інтерактивні світлові ефекти. Завдяки інтелектуальному керуванню та передовим технологіям очищення, система забезпечує бездоганний результат та створює яскраве враження для клієнтів. Ідеальне рішення для бізнесів, які хочуть виділити свою професійну мийку авто на ринку.
Особливості та переваги
Унікальні функції
- Завдяки ексклюзивному дизайну з ефектним брендуванням Kärcher та унікальним можливостям, ваша автомийка стане справжнім центром тяжіння для клієнтів.
Вбудована функція економії води
- Оптимізоване споживання ресурсів та висока ефективність очищення завдяки вбудованій функції економії води у стандартній комплектації.
Змінні розміри
- K!Adjust може бути встановлена в будь-якому мийному залі завдяки регулюванню висоти.
- Збільшена ширина проїзду дозволяє обслуговувати будь-які транспортні засоби.
K!FEATURES
K!Design iQ
Портальна мийка Klean!Star iQ у стандартній комплектації оснащена високоякісними акриловими дверима зі світлодіодним підсвічуванням, включаючи інформативний дисплей фаз миття в дизайні Kärcher або у вибраному вами кольорі. Опційна підсвітка дверної рами створить для вашої установки неповторну атмосферу, яка приверне увагу ваших клієнтів. Світлодіодний світлофор може бути встановлений справа, зліва або з обох боків — як вам зручніше.
K!Foam iQ
Щоб попереднє очищення було ефективним, весь автомобіль покривається густим шаром піни.
K!Power iQ
Потужна та ефективна система миття даху високим тиском з форсунками, що плавно повертаються на 135° та повторюють контури автомобіля. Якщо ви пропонуєте своїм клієнтам безконтактне миття, то ця опція в комбінації з бічними форсунками високого тиску забезпечить ефективне очищення бокових поверхонь автомобіля на висоту до 1,80 м.
K!Brush iQ
Інноваційні бічні щітки розділені на сегменти, які окремо відхиляються від вертикалі, повторюючи контури кузова автомобіля. Завдяки матеріалу щіток CareTouch та K!Back iQ, запатентованій системі нахилу бічних щіток під час миття задньої частини автомобіля, ви отримаєте якість очищення, яка приємно здивує вас та ваших клієнтів.
K!Planet iQ
Запатентована, регульована за висотою планетарна мийка коліс із вбудованою системою високого тиску забезпечує чудову очистку дисків та колісних арок. Принцип її роботи аналогічний електричній зубній щітці: три обертові дискові щітки ритмічно змінюють напрямок свого обертання. Для регулювання висоти відносно колеса механізм переміщується S-подібною траєкторією, завжди знаходячись навпроти центру колісного диска.
K!Back iQ
Щоб забезпечити ідеальне очищення задньої частини кузова, бічні щітки повертаються за автомобілем на 90° та нахиляються на 15°. Це дозволяє щіткам більш точно дотримуватися контурів автомобіля і видаляти бруд із рівномірним тиском на поверхню.
K!Dry iQ
Плавно обертаючись на 135°, сушарка K!Dry iQ переміщується вздовж контуру автомобіля, оптимально висушуючи його з усіх боків. Її висока ефективність забезпечується оптимізацією повітряного потоку та відсутністю аеродинамічних втрат, спричинених поворотом сопел.
Підсвітка
Світлодіодне підсвічування задньої та внутрішніх сторін порталу, що змінюється при чергуванні окремих етапів миття, справляє сильне враження на автовласників та збільшує кількість клієнтів.
Потужні сопла Kärcher
Максимальна потужність для ретельного миття: завдяки унікальній конструкції наші потужні сопла гарантують підвищення ефективності очищення на 40 %. Крім того, їхнє застосування зводить до мінімуму витрати на технічне обслуговування.
ВОДОПІДГОТОВКА - НЕ ЛИШЕ НА СЛОВАХ, А Й НА ДІЛІ.
Питання захисту навколишнього середовища обговорюються скрізь. Пропоноване рішення є нашим спільним внеском у цю справу.
WRB Bio
Водопідготовка з використанням мікроорганізмів забезпечує чудову якість та економію до 98% води. Завдяки високій ефективності процесу та здатності бактерій до біорозкладання забруднень, практично вся вода може бути використана повторно. Серед інших переваг – компактна конструкція та низькі витрати на обслуговування.
WRP Car Wash
Ця система дозволяє заощаджувати до 85% прісної води. Завдяки використанню гідроциклону, вона ефективно та економічно переробляє стічні води з низьким вмістом нафтопродуктів. Ви можете повторно використовувати перероблену воду для всіх програм миття. Ця гнучка модульна система дозволяє підібрати оптимальне рішення практично для будь-якого об'єкта.
WRP 8000
Ця система дозволяє заощаджувати до 85% прісної води. Завдяки використанню надійного піщано-гравійного фільтра, вона ефективно та економічно переробляє стічні води з низьким вмістом нафтопродуктів. Очищена вода придатна для повторного використання у всіх програмах миття. Використання модульної концепції дозволяє адаптувати систему до умов конкретного об'єкта, надаючи індивідуальне рішення для вимог клієнта.
ПРОФЕСІОНАЛАМ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ – КОМУ ПІДІЙДЕ Klean!Star iQ?
Портальна автомийка Kärcher Klean!Star iQ ідеально підходить для бізнесів, які прагнуть поєднати високу якість миття з сучасним підходом до обслуговування клієнтів. Це рішення оптимальне для автомийних комплексів преміум-класу, автосалонів, СТО, компаній з прокату авто, логістичних центрів та комерційних автопарків. Інтелектуальна система керування, швидкі програми миття та візуальні ефекти створюють конкурентну перевагу, залучають нових клієнтів і підвищують лояльність до вашого бренду.
Зв'яжіться з нами.
Маєте питання щодо вибору або експлуатації портальної автомийки Kärcher Klean!Star iQ чи іншого професійного обладнання для мийки авто? Ми з радістю допоможемо! Команда експертів Kärcher має глибокі знання в галузі автоматичних мийних систем і надає вичерпні консультації з урахуванням ваших потреб.
Звертайтесь за телефоном або електронною поштою — ми надамо всю необхідну інформацію, допоможемо підібрати оптимальне рішення та, за бажанням, організуємо персональну зустріч у зручний для вас час.
E-Mail: info_prof@karcher.ua
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