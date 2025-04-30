Автоматична портальна автомийка Kärcher CW 5 Klean!Star iQ

K!Design iQ

Портальна мийка Klean!Star iQ у стандартній комплектації оснащена високоякісними акриловими дверима зі світлодіодним підсвічуванням, включаючи інформативний дисплей фаз миття в дизайні Kärcher або у вибраному вами кольорі. Опційна підсвітка дверної рами створить для вашої установки неповторну атмосферу, яка приверне увагу ваших клієнтів. Світлодіодний світлофор може бути встановлений справа, зліва або з обох боків — як вам зручніше.