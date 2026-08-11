Система водопідготовки WRB 4000 Bio

Рішення для очищення води по біологічному принципу: установка WRB 4000 Bio протягом години очищає до 4000 л стічних вод, що утворюються при роботі автомобільних мийних установок. Технічна вода, підготовлена нею без застосування будь-яких хімікатів, повторно використовується для виконання мийних операцій.

Біологічна водоочисна установка Kärcher WRB 4000 Bio дозволяє власникам мийок для легкових і вантажних автомобілів економити до 98% водопровідної води. Очищаючи природним чином до 2000 л стічної води на годину, вона повертає її в технологічний процес мийки. При цьому підготовлюється без застосування хімікатів, високоякісна технічна вода не має каламуті і неприємного запаху. Установка WRB 4000 Bio займає мало місця, що дозволяє без проблем розміщувати її навіть в обмежених просторових умовах. При цьому не потрібно виконувати земляні роботи і встановлювати окремий маслоотстійник.

Особливості та переваги
Компактність конструкції
  • Можливість установки в обмежених просторових умовах.
  • Дооснащення не вимагає додаткових витрат на земляні роботи.
Сертифікат схвалення конструктивного виконання.
  • Максимальний ступінь рециркуляції відповідно до водоохоронним законодавством ФРГ.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 2000 x 1000 x 2100