Біологічна водоочисна установка Kärcher WRB 4000 Bio дозволяє власникам мийок для легкових і вантажних автомобілів економити до 98% водопровідної води. Очищаючи природним чином до 2000 л стічної води на годину, вона повертає її в технологічний процес мийки. При цьому підготовлюється без застосування хімікатів, високоякісна технічна вода не має каламуті і неприємного запаху. Установка WRB 4000 Bio займає мало місця, що дозволяє без проблем розміщувати її навіть в обмежених просторових умовах. При цьому не потрібно виконувати земляні роботи і встановлювати окремий маслоотстійник.