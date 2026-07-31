Портальна мийна установка CW 3 Klean!Star
Портальна мийна установка Klean!Star з широким вибором опціонального обладнання – чудове рішення для ефективного та прибуткового ведення автомийного бізнесу.
Завдяки різним варіантам ширини проїзду портальна мийна установка Klean!Star підходить для миття автомобілів різної габаритної ширини. При цьому лінійні паралелограмні механізми переміщення щіток для миття коліс дозволяють очищати їх навіть у тих випадках, коли автомобіль розташований не по центру мийної установки. Для оптимального очищення автомобіля при першому проході порталу бічні щітки відхиляються на кут до 15°, а при другому – встановлюються вертикально. Завдяки цьому забезпечується ретельне очищення як верхньої частини кузова, так і зони порогів. Чудовий результат сушіння забезпечує 3-секційна сушарка K!Dry, яка висушує автомобіль з усіх боків і не залишає на ньому крапель води. Функціональні можливості установки розширюються опціональними системами високого тиску, високоефективними програмами миття та догляду, а також лінійкою високоефективних чистячих засобів Klear!Line.
Особливості та переваги
K!Design – унікальний дизайн, прогресивна технікаПропонується на вибір у варіанті дизайну Kärcher або індивідуальному кольоровому оформленні.
K!Dry - чудове сушіння з усіх боківПотужна 3-секційна сушарка з поворотом на 85 градусів унеможливлює підтікання крапель. Для універсального використання
Збільшена габаритна ширина на рівні миття коліс та дзеркалЗбільшення простору для комфортного та безпечного розміщення транспортного засобу. Підходить для транспортних засобів різного розміру.
Вбудована функція економії води
- Економія цінних ресурсів.
- Зниження експлуатаційних витрат.
Раціональна конструкція рами
- Для швидкого та надійного монтажу установки.
- Зниження витрат на монтаж.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча висота (мм)
|2100 - 2900
|Ширина проїзду (мм)
|2450 / 2600
|Потік чистої води на вході (л/хв)
|80
|Тиск чистої води на вході (бар)
|4
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Оновлення програмного забезпечення доступні до
|2031-01-01
Оснащення
- Дверцята з підсвічуванням
- Установка для миття коліс з регулюванням по висоті
Області застосування
- Портальна мийна установка Klean!Star для автоматичного миття автомобілів