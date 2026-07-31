Портальна мийна установка CW 3 Klean!Star

Портальна мийна установка Klean!Star з широким вибором опціонального обладнання – чудове рішення для ефективного та прибуткового ведення автомийного бізнесу.

Завдяки різним варіантам ширини проїзду портальна мийна установка Klean!Star підходить для миття автомобілів різної габаритної ширини. При цьому лінійні паралелограмні механізми переміщення щіток для миття коліс дозволяють очищати їх навіть у тих випадках, коли автомобіль розташований не по центру мийної установки. Для оптимального очищення автомобіля при першому проході порталу бічні щітки відхиляються на кут до 15°, а при другому – встановлюються вертикально. Завдяки цьому забезпечується ретельне очищення як верхньої частини кузова, так і зони порогів. Чудовий результат сушіння забезпечує 3-секційна сушарка K!Dry, яка висушує автомобіль з усіх боків і не залишає на ньому крапель води. Функціональні можливості установки розширюються опціональними системами високого тиску, високоефективними програмами миття та догляду, а також лінійкою високоефективних чистячих засобів Klear!Line.

Особливості та переваги
Портальна мийна установка CW 3 Klean!Star: K!Design – унікальний дизайн, прогресивна техніка
K!Design – унікальний дизайн, прогресивна техніка
Пропонується на вибір у варіанті дизайну Kärcher або індивідуальному кольоровому оформленні.
Портальна мийна установка CW 3 Klean!Star: K!Dry - чудове сушіння з усіх боків
K!Dry - чудове сушіння з усіх боків
Потужна 3-секційна сушарка з поворотом на 85 градусів унеможливлює підтікання крапель. Для універсального використання
Портальна мийна установка CW 3 Klean!Star: Збільшена габаритна ширина на рівні миття коліс та дзеркал
Збільшена габаритна ширина на рівні миття коліс та дзеркал
Збільшення простору для комфортного та безпечного розміщення транспортного засобу. Підходить для транспортних засобів різного розміру.
Вбудована функція економії води
  • Економія цінних ресурсів.
  • Зниження експлуатаційних витрат.
Раціональна конструкція рами
  • Для швидкого та надійного монтажу установки.
  • Зниження витрат на монтаж.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча висота (мм) 2100 - 2900
Ширина проїзду (мм) 2450 / 2600
Потік чистої води на вході (л/хв) 80
Тиск чистої води на вході (бар) 4
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Кількість фаз струму (~) 3
Оновлення програмного забезпечення доступні до 2031-01-01

Оснащення

  • Дверцята з підсвічуванням
  • Установка для миття коліс з регулюванням по висоті
Портальна мийна установка CW 3 Klean!Star
Портальна мийна установка CW 3 Klean!Star
Портальна мийна установка CW 3 Klean!Star
Області застосування
  • Портальна мийна установка Klean!Star для автоматичного миття автомобілів
Аксесуари
Чистячий засіб