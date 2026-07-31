Завдяки різним варіантам ширини проїзду портальна мийна установка Klean!Star підходить для миття автомобілів різної габаритної ширини. При цьому лінійні паралелограмні механізми переміщення щіток для миття коліс дозволяють очищати їх навіть у тих випадках, коли автомобіль розташований не по центру мийної установки. Для оптимального очищення автомобіля при першому проході порталу бічні щітки відхиляються на кут до 15°, а при другому – встановлюються вертикально. Завдяки цьому забезпечується ретельне очищення як верхньої частини кузова, так і зони порогів. Чудовий результат сушіння забезпечує 3-секційна сушарка K!Dry, яка висушує автомобіль з усіх боків і не залишає на ньому крапель води. Функціональні можливості установки розширюються опціональними системами високого тиску, високоефективними програмами миття та догляду, а також лінійкою високоефективних чистячих засобів Klear!Line.