Благодаря различным вариантам ширины проезда портальная моечная установка Klean!Star подходит для мойки автомобилей разной габаритной ширины. При этом линейные параллелограммные механизмы перемещения щеток для мойки колес позволяют очищать их даже в тех случаях, когда автомобиль расположен не по центру моечной установки. Для оптимальной очистки автомобиля при первом проходе портала боковые щетки отклоняются на угол до 15°, а при втором – устанавливаются вертикально. Благодаря этому обеспечивается тщательная очистка как верхней части кузова, так и зоны порогов. Превосходный результат сушки обеспечивает 3-секционная сушилка K!Dry, высушивающая автомобиль со всех сторон и не оставляющая на нем капель воды. Функциональные возможности установки расширяются опциональными системами высокого давления, высокоэффективными программами мойки и ухода, а также линейкой высокоэффективных чистящих средств Klear!Line.