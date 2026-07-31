Портальная моечная установка CW 3 Klean!Star
Портальная моечная установка Klean!Star с широким выбором опционального оснащения – превосходное решение для эффективного и прибыльного ведения автомоечного бизнеса.
Благодаря различным вариантам ширины проезда портальная моечная установка Klean!Star подходит для мойки автомобилей разной габаритной ширины. При этом линейные параллелограммные механизмы перемещения щеток для мойки колес позволяют очищать их даже в тех случаях, когда автомобиль расположен не по центру моечной установки. Для оптимальной очистки автомобиля при первом проходе портала боковые щетки отклоняются на угол до 15°, а при втором – устанавливаются вертикально. Благодаря этому обеспечивается тщательная очистка как верхней части кузова, так и зоны порогов. Превосходный результат сушки обеспечивает 3-секционная сушилка K!Dry, высушивающая автомобиль со всех сторон и не оставляющая на нем капель воды. Функциональные возможности установки расширяются опциональными системами высокого давления, высокоэффективными программами мойки и ухода, а также линейкой высокоэффективных чистящих средств Klear!Line.
Особенности и преимущества
K!Design – уникальный дизайн, прогрессивная техникаПредлагается по выбору в варианте дизайна Kärcher или индивидуальном цветовом оформлении.
K!Dry – превосходная сушка со всех сторонМощная 3-секционная сушилка с поворотом на 85 градусов исключает подтекание капель. Для универсального использования
Увеличенная габаритная ширина на уровней мойки колес и зеркалУвеличение пространства для комфортного и безопасного размещения транспортного средства. Подходит для транспортных средств самого разного размера.
Встроенная функция экономии воды
- Экономия ценных ресурсов.
- Снижение эксплуатационных расходов.
Рациональная конструкция рамы
- Для быстрого и надежного монтажа установки.
- Снижение расходов на монтаж.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая высота (мм)
|2100 - 2900
|Ширина проезда (мм)
|2450 / 2600
|Поток чистой воды на входе (л/мин)
|80
|Давление чистой воды на входе (бар)
|4
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Количество фаз тока (~)
|3
|Обновления программного обеспечения доступны до
|2031-01-01
Оснащение
- Дверцы с подсветкой
- Установка для мойки колес с регулировкой по высоте
Области применения
- Портальная моечная установка Klean!Star для автоматической мойки автомобилей