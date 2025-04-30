Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 1 Klean!Fit

Дизайн

Автомойка CW 1 Klean!Fit в стандартной комплектации оснащена элегантными черными металлическими дверями. В качестве дополнительной опции вы можете заказать индивидуальную цветовую схему для вашей CW 1 Klean!Fit. Светофор с зелеными и желтыми стрелками и стоп-сигналом может быть установлен слева или справа по вашему усмотрению. Декали, обозначающие этапы мойки, являются опциональными. Задняя крышка, выполненная в том же цвете, что и рама, скрывает технические элементы, обеспечивая аккуратный и опрятный внешний вид. Это особенно важно в проездных залах или на открытых площадках.