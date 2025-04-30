Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 1 Klean!Fit
Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 1 Klean!Fit — надежное решение для профессиональной мойки автомобилей
Kärcher CW 1 Klean!Fit — это автоматическая портальная мойка, которая просто и эффективно моет и сушит автомобили. Надёжная конструкция, оптимальные функции и экономное потребление ресурсов делают её идеальным выбором для бизнеса. Это не просто мойка автомобилей — это профессиональное оборудование Kärcher, созданное для стабильной работы в любых условиях. Даже базовая комплектация CW 1 Klean!Fit обеспечивает высокое качество обслуживания клиентов, сокращает цикл мойки и снижает эксплуатационные затраты. Автоматическая моечная установка CW 1 Klean!Fit проста в использовании, компактна и выгодна для автосервисов, автосалонов и компаний по аренде автомобилей.
Идеальное решение для профессиональной мойки авто — Kärcher CW 1 Klean!Fit
Просто. Надёжно. По делу.
Автоматическая портальная мойка CW 1 Klean!Fit — это практичное решение для предприятий, которым важно обеспечить стабильное качество и оптимизировать процесс мойки автомобилей.
Ключевые преимущества:
- высокая пропускная способность даже при интенсивной загрузке;
- стабильные результаты мойки и сушки;
- компактный формат — отлично подходит для ограниченного пространства;
- разумные инвестиции с гарантированной эффективностью.
Особенности и преимущества
Высокая функциональность
- Превосходные результаты мойки и сушки
- Практичные дополнительные программы для оптимальной функциональности
Компактный дизайн
- Компактное расположение щеточных элементов обеспечивает экономию пространства
Длительный срок службы
- Компоненты, которые многократно проверены и имеют длительный срок службы.
Оборудование – ИДЕАЛЬНАЯ ОСНОВА
Дизайн
Автомойка CW 1 Klean!Fit в стандартной комплектации оснащена элегантными черными металлическими дверями. В качестве дополнительной опции вы можете заказать индивидуальную цветовую схему для вашей CW 1 Klean!Fit. Светофор с зелеными и желтыми стрелками и стоп-сигналом может быть установлен слева или справа по вашему усмотрению. Декали, обозначающие этапы мойки, являются опциональными. Задняя крышка, выполненная в том же цвете, что и рама, скрывает технические элементы, обеспечивая аккуратный и опрятный внешний вид. Это особенно важно в проездных залах или на открытых площадках.
Щётки
Верхняя и боковые щетки изготовлены из материала CareTouch. Это обеспечивает бережный, но эффективный процесс очистки автомобиля. Боковые щётки с системой распознавания контуров гарантируют оптимальные результаты мойки. Брызговик над верхней щеткой защищает потолок моечного зала и верхнюю часть системы от брызг воды, образующихся при вращении щеток.
Мойка колёсных дисков
Щётки для мойки колёс очищают колёсные диски бережно и эффективно, удаляя въевшуюся грязь, такую как пригоревшая пыль от тормозных колодок. В качестве опции доступна функция мойки высоким давлением.
Сушилка
Верхняя сушилка с опциональными поворотными ламелями следует контурам автомобиля, обеспечивая идеальные результаты сушки. Боковые сушилки также повторяют контуры боковых панелей автомобиля.
Все необходимое для портальной мойки - в комплекте
Базовая комплектация со всем необходимым функционалом. CW 1 Klean!Fit не требует обязательных дополнительных опций, но их установка возможна. Простота конструкции и возможность адаптации к потребностям клиента.
Быстрая мойка
Быстрая мойка позволяет выполнять мойку и ополаскивание за один этап программы – для максимальной эффективности. Полная программа мойки с двумя проходами занимает около трех минут. В процессе мойки используется рециркулированная вода благодаря встроенной функции экономии воды. Для ополаскивания используется свежая вода. Это экологичное решение, которое экономит время и ресурсы. Быстрая мойка идеально подходит для автосалонов и компаний по прокату автомобилей.
Нанесение воска
Программа, которая приносит вам реальную выгоду при небольших затратах: долговременный блеск, сохранение лакокрасочного покрытия, защита автомобиля на несколько месяцев и, главное, лояльность довольных клиентов.
Предварительная мойка высоким давлением
Отдельная система высокого давления для мойки колёс оптимизирует предварительную очистку дисков и зоны порогов. Для повышения эффективности предварительной очистки боковин и порогов можно использовать комбинацию боковой системы высокого давления и системы мойки колёс под давлением 16 или 60 бар. Также может быть установлена отдельная система для мойки колёс с давлением 60 бар.
Функции безопасности
Передние и задние аварийные выключатели срабатывают, если между порталом и стеной оказывается препятствие. Движение портала при этом мгновенно прекращается. Это обеспечивает надежную защиту как для людей, так и для оборудования.
ПРОЩАЙ, ГРЯЗЬ. ЗДРАВСТВУЙ, СИЯЮЩАЯ ЧИСТОТА
Идеально подходят для CW 1 Klean!Fit: чистящие средства серии Classic.
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic
Концентрированный активный шампунь для щеточной мойки автомобилей, совместимый с восковыми продуктами. Надежно удаляет масляно-жировые, атмосферные, типичные дорожные загрязнения и насекомых. Формула продукта оберегает поверхности автомобиля, помогая щеткам плавно скользить по ним.
Активная пена RM 812 VehiclePro Classic
Продукт с интенсивным пенообразованием, тщательно и надежно удаляет с поверхностей транспортных средств масляно-жировые и минеральные загрязнения. Формула продукта защищает поверхности автомобиля и улучшает скольжение щёток по ним.
Пена для полировки RM 837 VehiclePro
Это воск, который обеспечивает длительную защиту и блеск с дополнительным "эффектом восстановления" для вашего CW 1 Klean!Fi. Он создаёт идеальный глянец и эффективно защищает лакокрасочное покрытие от дорожной грязи, кислотных дождей, насекомых, дорожной соли и других факторов окружающей среды.
ВОДОПОДГОТОВКА - НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ, НО И НА ДЕЛЕ.
Вопросы защиты окружающей среды обсуждаются повсеместно. Предлагаемое решение является нашим совместным вкладом в это дело.
WRB Bio
Водоподготовка с использованием микроорганизмов обеспечивает превосходное качество и экономию до 98% воды. Благодаря высокой эффективности процесса и способности бактерий к биоразложению загрязнений, практически вся вода может быть использована повторно. Среди прочих преимуществ – компактная конструкция и низкие затраты на обслуживание.
WRP Car Wash
Эта система позволяет экономить до 85% пресной воды. Благодаря использованию гидроциклона, она эффективно и экономично перерабатывает сточные воды с низким содержанием нефтепродуктов. Вы можете повторно использовать переработанную воду для всех программ мойки. Эта гибкая модульная система позволяет подобрать оптимальное решение практически для любого объекта.
WRP 8000
Эта система позволяет экономить до 85% пресной воды. Благодаря использованию надёжного песчано-гравийного фильтра, она эффективно и экономично перерабатывает сточные воды с низким содержанием нефтепродуктов. Очищенная вода пригодна для повторного использования во всех программах мойки. Использование модульной концепции позволяет адаптировать систему к условиям конкретного объекта, предоставляя индивидуальное решение для требований клиента.
ПРОФЕССИОНАЛАМ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ – КОМУ ПОДОЙДЁТ CW 1 Klean!Fit?
Портальная автомойка CW 1 Klean!Fit идеально подходит для автосалонов и мастерских, компаний по прокату автомобилей и станций техобслуживания. В центре внимания здесь – экономичность, а также отличная функциональность с превосходными результатами мойки и сушки при низких затратах на обслуживание.
Автосалоны и автомастерские
Сияющие автомобили, довольные клиенты.
Вам нужны решения, идеально адаптированные к вашим требованиям и условиям, учитывающие доступное пространство и экономические аспекты? Портальная автомойка CW 1 Klean!Fit подстраивается под ваши требования – а не наоборот. Короткое время цикла, превосходные результаты очистки, высокая надежность и низкие эксплуатационные расходы являются стандартом – остальное решаете вы.
Прокат автомобилей
Быстрые процессы, чистота по расписанию.
Ваши клиенты высоко ценят чистоту? Вы не можете экономить на мойке автомобилей, даже при ограниченном времени и процессах, следующих строгому расписанию? Вам нужно решение, которое можно интегрировать в ваши существующие процессы просто и эффективно? Портальная автомойка Kärcher CW 1 Klean!Fit позаботится о чистоте автомобилей – при низких эксплуатационных расходах. Для достижения максимальной эффективности предусмотрена опциональная функция быстрой мойки. Имея продолжительность около трёх минут, быстрая мойка обеспечивает максимальную пропускную способность автомобилей за минимальное время.
Станции технического обслуживания
Для вашего успеха и вашего будущего.
Вы прекрасно понимаете, что мойка автомобилей — это гораздо больше, чем просто чистые машины. Это довольные клиенты, которые возвращаются снова и снова. Это экономический успех. Ваш успех. Портальная автомойка CW 1 Klean!Fit впечатляет выдающимися результатами мойки и сушки, привлекательными дополнительными программами и гибким настройками при низких эксплуатационных расходах, что делает ее идеальным решением для прибыльной мойки автомобилей.
Связаться с нами.
Есть вопросы по выбору или эксплуатации портальной автомойки CW 1 Klean!Fit или другого профессионального оборудования для мойки авто? Мы с радостью поможем! Команда экспертов Kärcher обладает глубокими знаниями в области автоматических моечных систем и предоставляет исчерпывающие консультации с учетом ваших потребностей.
Обращайтесь по телефону или электронной почте - мы предоставим всю необходимую информацию, поможем подобрать оптимальное решение и, по желанию, организуем персональную встречу в удобное для вас время.
E-Mail: info_prof@karcher.ua
Горячая линия: 0 800 500 48 90
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