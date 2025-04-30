Автоматична портальна мийка Kärcher CW 1 Klean!Fit
Автоматична портальна автомийка Kärcher CW 1 Klean!Fit — надійне рішення для професійного миття авто
Kärcher CW 1 Klean!Fit — це автоматична портальна автомийка, яка просто й ефективно миє та сушить автомобілі. Надійна конструкція, оптимальні функції та економічне споживання ресурсів роблять її ідеальним вибором для бізнесу. Це не просто мийка авто — це професійне обладнання Kärcher, створене для стабільної роботи за будь-яких умов. Навіть базова комплектація CW 1 Klean!Fit дозволяє забезпечити високу якість обслуговування клієнтів, мінімізувати час циклу та знизити витрати на обслуговування. Автоматична мийна установка CW 1 Klean!Fit — проста у використанні, компактна та вигідна для автомайстерень, автосалонів і прокатних компаній.
Надійна портальна автомийка для бізнесу: Kärcher CW 1 Klean!Fit
Просто. Надійно. Безвідмовно.
Автоматична портальна мийка CW 1 Klean!Fit — це практичне рішення для тих, хто цінує результат, ефективність і стабільну роботу.
Ця мийна установка Kärcher забезпечує:
- високу пропускну здатність,
- чудову якість миття та сушіння,
- оптимальне використання простору,
- помірні інвестиції з максимальною віддачею.
Особливості та переваги
Висока функціональність
- Видатні результати миття та сушіння
- Практичні додаткові програми для оптимальної функціональності
Компактний дизайн
- Компактне розташування щіткових елементів забезпечує економію простору
Тривалий термін служби
- Компоненти, які багаторазово перевірені та мають тривалий термін служби.
Обладнання – ІДЕАЛЬНА ОСНОВА
Дизайн
Автомийка CW 1 Klean!Fit у стандартній комплектації має елегантні чорні металеві двері. Як додаткову опцію ви можете замовити індивідуальну кольорову гаму для вашої CW 1 Klean!Fit. Світлофор із зеленими та жовтими стрілками та стоп-сигналом може бути встановлений зліва або справа за вашим бажанням. Декалі, що позначають етапи миття, є опційними. Задня кришка, виконана в тому ж кольорі, що й рама, приховує технічні елементи, забезпечуючи акуратний та охайний зовнішній вигляд. Це особливо важливо в проїзних залах або на відкритих майданчиках.
Щітки
Верхня та бічні щітки виготовлені з матеріалу CareTouch. Це забезпечує дбайливий, але ефективний процес очищення автомобіля. Бічні щітки з системою розпізнавання контурів гарантують оптимальні результати миття. Бризковик над верхньою щіткою захищає стелю мийного залу та верхню частину системи від бризок води, що утворюються під час обертання щіток.
Миття колісних дисків
Щітки для миття коліс дбайливо й ефективно очищають колісні диски, видаляючи застарілий бруд, такий як пригорілий пил від гальмівних колодок. Опціонально доступна функція миття високим тиском.
Сушарка
Верхня сушарка з опціональними поворотними ламелями повторює контури автомобіля, забезпечуючи ідеальні результати сушіння. Бічні сушарки також повторюють контури бічних панелей автомобіля.
Усе необхідне для портальної мийки - в комплекті
Базова комплектація з усім необхідним функціоналом. CW 1 Klean!Fit не потребує обов'язкових додаткових опцій, але їх встановлення можливе. Простота конструкції та можливість адаптації під потреби клієнта.
Швидка мийка
Швидке миття дозволяє виконувати миття та ополіскування за один етап програми – для максимальної ефективності. Повна програма миття з двома проходами займає близько трьох хвилин. У процесі миття використовується рециркульована вода завдяки вбудованій функції економії води. Для ополіскування використовується свіжа вода. Це екологічне рішення, яке заощаджує час та ресурси. Швидке миття особливо ідеально підходить для автосалонів та компаній з прокату автомобілів.
Нанесення воску
Програма, яка приносить вам реальну вигоду за невеликих витрат: довготривалий блиск, збереження лакофарбового покриття, захист автомобіля на кілька місяців і, головне, лояльність задоволених клієнтів.
Попереднє миття високим тиском
Окрема система високого тиску для миття коліс оптимізує попереднє очищення дисків та зони порогів. Для підвищення ефективності попереднього очищення боковин та порогів можна використовувати комбінацію бічної системи високого тиску та системи миття коліс під тиском 16 або 60 бар. Також може бути встановлена окрема система для миття коліс з тиском 60 бар.
Функції безпеки
Передні та задні аварійні вимикачі спрацьовують, якщо між порталом і стіною опиняється перешкода. Рух порталу при цьому миттєво припиняється. Це забезпечує надійний захист як для людей, так і для обладнання.
ПРОЩАВАЙ, БРУД. ПРИВІТ, СЯЮЧА ЧИСТОТА.
Ідеально підходять для CW 1 Klean!Fit: засоби для чищення лінійки Classic.
Шампунь для щіткової мийки VehiclePro RM 811 Classic
Концентрований активний шампунь для щіткової мийки автомобілів, сумісний з восковими продуктами. Надійно видаляє масляно-жирові, атмосферні, типові дорожні забруднення та комах. Формула продукту оберігає поверхні автомобіля, допомагаючи щіткам плавно ковзати по них.
Активна піна RM 812 VehiclePro Classic
Продукт з інтенсивним піноутворенням, ретельно та надійно видаляє з поверхонь транспортних засобів масляно-жирові та мінеральні забруднення. Формула продукту захищає поверхні автомобіля та покращує ковзання щіток по них.
Піна для полірування RM 837 VehiclePro
Це віск, який забезпечує тривалий захист та блиск із додатковим "ефектом відновлення" для вашого CW 1 Klean!Fi. Він створює ідеальний глянець та ефективно захищає лакофарбове покриття від дорожнього бруду, кислотних дощів, комах, дорожньої солі та інших факторів навколишнього середовища.
ВОДОПІДГОТОВКА - НЕ ЛИШЕ НА СЛОВАХ, А Й НА ДІЛІ.
Питання захисту навколишнього середовища обговорюються скрізь. Пропоноване рішення є нашим спільним внеском у цю справу.
WRB Bio
Водопідготовка з використанням мікроорганізмів забезпечує чудову якість та економію до 98% води. Завдяки високій ефективності процесу та здатності бактерій до біорозкладання забруднень, практично вся вода може бути використана повторно. Серед інших переваг – компактна конструкція та низькі витрати на обслуговування.
WRP Car Wash
Ця система дозволяє заощаджувати до 85% прісної води. Завдяки використанню гідроциклону, вона ефективно та економічно переробляє стічні води з низьким вмістом нафтопродуктів. Ви можете повторно використовувати перероблену воду для всіх програм миття. Ця гнучка модульна система дозволяє підібрати оптимальне рішення практично для будь-якого об'єкта.
WRP 8000
Ця система дозволяє заощаджувати до 85% прісної води. Завдяки використанню надійного піщано-гравійного фільтра, вона ефективно та економічно переробляє стічні води з низьким вмістом нафтопродуктів. Очищена вода придатна для повторного використання у всіх програмах миття. Використання модульної концепції дозволяє адаптувати систему до умов конкретного об'єкта, надаючи індивідуальне рішення для вимог клієнта.
ПРОФЕСІОНАЛАМ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ – КОМУ ПІДІЙДЕ CW 1 Klean!Fit?
Портальна автомийка CW 1 Klean!Fit ідеально підходить для автосалонів та майстерень, компаній з прокату автомобілів і станцій техобслуговування. У центрі уваги тут – економічність, а також відмінна функціональність із чудовими результатами миття та сушіння при низьких витратах на обслуговування.
Автосалони та автомайстерні
Сяючі автомобілі, задоволені клієнти.
Вам потрібні рішення, ідеально адаптовані до ваших вимог та умов, які також враховують наявний простір та економічні аспекти? Портальна автомийка CW 1 Klean!Fit підлаштовується під ваші вимоги – а не навпаки. Короткий час циклу, чудові результати очищення, висока надійність та низькі експлуатаційні витрати є стандартом – решту вирішуєте ви.
Прокат автомобілів
Швидкі процеси, чистота за розкладом.
Ваші клієнти високо цінують чистоту? Ви не можете економити на мийці автомобілів, навіть за обмеженого часу та процесів, що відбуваються за суворим розкладом? Вам потрібне рішення, яке можна інтегрувати у ваші існуючі процеси просто та ефективно? Портальна автомийка Kärcher CW 1 Klean!Fit подбає про чистоту автомобілів – за низьких експлуатаційних витрат. Для досягнення максимальної ефективності передбачена опційна функція швидкого миття. Маючи тривалість близько трьох хвилин, швидке миття забезпечує максимальну пропускну здатність автомобілів за мінімальний час.
Станції технічного обслуговування
Для вашого успіху та вашого майбутнього.
Ви чудово розумієте, що миття автомобілів — це значно більше, ніж просто чисті машини. Це задоволені клієнти, які повертаються знову і знову. Це економічний успіх. Ваш успіх. Портальна автомийка CW 1 Klean!Fit вражає видатними результатами миття та сушіння, привабливими додатковими програмами та гнучким налаштуванням при низьких експлуатаційних витратах, що робить її ідеальним рішенням для прибуткового миття автомобілів.
Зв'яжіться з нами.
Маєте питання щодо вибору або експлуатації портальної автомийки CW 1 Klean!Fit чи іншого професійного обладнання для мийки авто? Ми з радістю допоможемо! Команда експертів Kärcher має глибокі знання в галузі автоматичних мийних систем і надає вичерпні консультації з урахуванням ваших потреб.
Звертайтесь за телефоном або електронною поштою — ми надамо всю необхідну інформацію, допоможемо підібрати оптимальне рішення та, за бажанням, організуємо персональну зустріч у зручний для вас час.
E-Mail: info_prof@karcher.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 48 90
Адреса: вул. Інститутська, 12, с. Гатне, Київська обл.