Автоматична портальна мийка Kärcher CW 1 Klean!Fit

Дизайн

Автомийка CW 1 Klean!Fit у стандартній комплектації має елегантні чорні металеві двері. Як додаткову опцію ви можете замовити індивідуальну кольорову гаму для вашої CW 1 Klean!Fit. Світлофор із зеленими та жовтими стрілками та стоп-сигналом може бути встановлений зліва або справа за вашим бажанням. Декалі, що позначають етапи миття, є опційними. Задня кришка, виконана в тому ж кольорі, що й рама, приховує технічні елементи, забезпечуючи акуратний та охайний зовнішній вигляд. Це особливо важливо в проїзних залах або на відкритих майданчиках.