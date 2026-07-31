Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 20л

Концентрированный активный шампунь для щеточной мойки автомобилей, совместимый с восковыми продуктами и соответствующий стандартам VDA. Формула продукта улучшает скольжение щеток и оберегает поверхности автомобиля.

Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic подходит для применения в моечных установках для легковых и грузовых автомобилей. Он надежно удаляет масляно-жировые, атмосферные и типичные дорожные загрязнения, способствует лучшему скольжению щеток и замедляет их загрязнение. Кроме того, продукт может использоваться и в виде активной пены, бережно очищающей лакокрасочное покрытие автомобиля. Он экономичен в применении: одного литра достаточно для мойки до 100 легковых автомобилей. Шампунь совместим с применяемыми после мойки восковыми продуктами, что исключает риск образования разводов на лакокрасочном покрытии. Его формула включает поверхностно-активные вещества, разлагаемые биологическим путем в соответствии с директивой ОЭСР, и обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 9
Вес (кг) 20,36
Вес (с упаковкой) (кг) 22,333
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Свойства
  • Высокоэффективный шампунь для автоматических моек легковых и коммерческих транспортных средств.
  • Эффективно удаляет грязь, масла, сажу и следы насекомых
  • Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
  • Значительно уменьшает загрязнение щеток
  • Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
  • Соответствует требованиям VDA.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Содержит биологически разлагаемые ПАВ
  • Не содержит NTA
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
  • P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Области применения
  • Легковые автомобили
  • Мойка коммерческого транспорта
Принадлежности