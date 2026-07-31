Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Концентрированный активный шампунь для щеточной мойки автомобилей, совместимый с восковыми продуктами и соответствующий стандартам VDA. Формула продукта улучшает скольжение щеток и оберегает поверхности автомобиля.
Шампунь для щеточной мойки VehiclePro RM 811 Classic подходит для применения в моечных установках для легковых и грузовых автомобилей. Он надежно удаляет масляно-жировые, атмосферные и типичные дорожные загрязнения, способствует лучшему скольжению щеток и замедляет их загрязнение. Кроме того, продукт может использоваться и в виде активной пены, бережно очищающей лакокрасочное покрытие автомобиля. Он экономичен в применении: одного литра достаточно для мойки до 100 легковых автомобилей. Шампунь совместим с применяемыми после мойки восковыми продуктами, что исключает риск образования разводов на лакокрасочном покрытии. Его формула включает поверхностно-активные вещества, разлагаемые биологическим путем в соответствии с директивой ОЭСР, и обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|20
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|9
|Вес (кг)
|20,36
|Вес (с упаковкой) (кг)
|22,333
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 237 x 430
Свойства
- Высокоэффективный шампунь для автоматических моек легковых и коммерческих транспортных средств.
- Эффективно удаляет грязь, масла, сажу и следы насекомых
- Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
- Значительно уменьшает загрязнение щеток
- Благодаря совместимости с восковыми продуктами исключает образование разводов на лакокрасочном покрытии
- Соответствует требованиям VDA.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Не содержит NTA
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- P264 После работы тщательно вымыть
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
Совместимая техника
Области применения
- Легковые автомобили
- Мойка коммерческого транспорта