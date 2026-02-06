Активная пена RM 812 ASF, 20л

Активное пенообразующее средство с мощным очищающим действием, эффективно удаляющее масла, смазки и минеральные загрязнения. Соответствует требованиям VDA, не повреждает поверхности и щетки.

Специальная формула предлагаемого Kärcher активного пенообразующего средства VehiclePro RM 812 Classic обеспечивает интенсивную и вместе с тем бережную очистку легковых и грузовых автомобилей. Продукт с интенсивным пенообразованием, пригодный для применения в моечных комплексах самообслуживания или автомобильных моечных установках, тщательно и надежно удаляет с поверхностей транспортных средств масляно-жировые и минеральные загрязнения. Он может использоваться и в качестве шампуня для щеточной мойки, причем объемная светлая пена значительно уменьшает загрязнение щеток и улучшает их скольжение для бережной обработки лакокрасочного покрытия. Кроме того, отличающееся низким расходом пенообразующее средство совместимо с используемыми после него восковыми продуктами, что предотвращает образование разводов. Оно соответствует требованиям VDA и способствует быстрому отделению масел от воды в маслоотстойниках.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 9
Вес (кг) 20,52
Вес (с упаковкой) (кг) 22,185
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 260 x 240 x 390
Области применения
  • Мойка транспортных средств
  • Мойка коммерческого транспорта
  • Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
  • Легковые автомобили
