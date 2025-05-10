K!Connect — система управления для автоматических моек автомобилей
Все под контролем.
Онлайн-система управления K!Connect обеспечивает профессиональную и централизованную организацию всех моечных установок для автомобилей, независимо от их местоположения. В режиме реального времени вы контролируете ключевые параметры — выручку, техническое состояние, обслуживание — в удобном и понятном интерфейсе. Это позволяет оперативно реагировать на простои, оптимизировать процессы и предотвращать потери. Система подходит как для отдельных моек, так и для сетевых решений — управление, мониторинг и аналитика становятся простыми, эффективными и полностью прозрачными.
Преимущества
- Онлайн-система управления с доступом к данным в реальном времени
- Оптимальная организация и централизованный контроль всех моечных установок и объектов
- Мобильное приложение для ПК, смартфонов и планшетов
Функции
Мониторинг моечных систем в реальном времени
Управляйте и организуйте все свои моечные установки для автомобилей и соответствующие объекты просто и наглядно. Получайте полную информацию о состоянии оборудования, просматривайте такие параметры, как время работы, сообщения об ошибках и другие технические данные.
Простая администрация пользователей
Создавайте новых пользователей, изменяйте или удаляйте права доступа и назначайте роли — всего за несколько кликов.
Сравнение затрат и производительности
Сравнивайте ключевые показатели эффективности мойки — потребление воды и электроэнергии, а также индивидуальную пропускную способность — за разные периоды времени с учётом погодных условий и температуры.
Финансовая эффективность
Сравнивайте оборот с отдельных или всех моечных установок за заданные или произвольные периоды времени, чтобы оптимизировать загрузку и увеличить доход.
Дистанционное управление оборудованием
Просматривайте параметры моечной установки, такие как время работы или продолжительность выполнения программ, и вносите изменения удалённо — как для отдельных объектов, так и для всей сети. Инициируйте перезапуск портальной автомойки без необходимости присутствия персонала на месте.
Мгновенные оповещения - минимум простоев
Сокращайте и предотвращайте простои с помощью автоматических уведомлений о неисправностях по электронной почте.
Совместимость: приложение Pay&Wash
- Мобильное приложение для оплаты на автомойке
- Все параметры настраиваются через K!Connect
- Возможность акций (happy hour, доп. опции, программы лояльности и др.)
- Рост выручки за счёт новой целевой аудитории
- Данные об оплатах через Pay&Wash доступны в K!Connect
- Поддержка push-уведомлений
- Всё в единой экосистеме Kärcher