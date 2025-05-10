K!Connect — система управления для автоматических моек автомобилей

Все под контролем.

Онлайн-система управления K!Connect обеспечивает профессиональную и централизованную организацию всех моечных установок для автомобилей, независимо от их местоположения. В режиме реального времени вы контролируете ключевые параметры — выручку, техническое состояние, обслуживание — в удобном и понятном интерфейсе. Это позволяет оперативно реагировать на простои, оптимизировать процессы и предотвращать потери. Система подходит как для отдельных моек, так и для сетевых решений — управление, мониторинг и аналитика становятся простыми, эффективными и полностью прозрачными.