Мобильное приложение Kärcher Pay&Wash

Цифровое решение для мойки автомобилей

С приложением Pay&Wash как вы, так и ваши клиенты получаете удобный и эффективный процесс мойки автомобиля. Регистрация занимает всего несколько шагов. Благодаря современному интерфейсу и интуитивной навигации, приложение максимально простое в использовании.