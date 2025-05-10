Мобильное приложение Kärcher Pay&Wash
Одно приложение - множество возможностей.
Мобильное приложение Kärcher Pay&Wash - это удобное цифровое решение для оплаты во всех сегментах профессиональной очистки транспортных средств. Подходит для всех типов оборудования: портальные автомойки, мойки самообслуживания и пылесосы самообслуживания.
Цифровое решение для мойки автомобилей
С приложением Pay&Wash как вы, так и ваши клиенты получаете удобный и эффективный процесс мойки автомобиля. Регистрация занимает всего несколько шагов. Благодаря современному интерфейсу и интуитивной навигации, приложение максимально простое в использовании.
Чистое авто. Удобная оплата.
С приложением Pay&Wash вы можете произвести цифровую оплату выбранной программы мойки. Это избавляет от необходимости использовать мелочь или жетоны. Приложение поддерживает самые популярные способы оплаты, включая Apple Pay и банковские карты.