Мобільний застосунок Kärcher Pay&Wash
Один застосунок — безліч можливостей.
Мобільний застосунок Kärcher Pay&Wash — це зручне цифрове рішення для оплати в усіх сегментах професійного очищення транспортних засобів. Підходить для всіх типів обладнання: портальні автомийки, мийки самообслуговування та пилососи самообслуговування.
Цифрове рішення для мийки автомобілів
З мобільним застосунком Pay&Wash і ви, і ваші клієнти отримуєте зручний та ефективний процес миття автомобіля. Реєстрація займає лише кілька кроків. Завдяки сучасному інтерфейсу та інтуїтивному меню, застосунок надзвичайно простий у використанні.
Чисте авто. Зручна оплата.
За допомогою застосунку Pay&Wash ви можете здійснити цифрову оплату обраної програми миття. Це дозволяє уникнути незручного використання готівки чи жетонів. Застосунок підтримує найпоширеніші способи оплати, зокрема Apple Pay та банківські картки.