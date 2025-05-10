Мобільний застосунок Kärcher Pay&Wash

Цифрове рішення для мийки автомобілів

З мобільним застосунком Pay&Wash і ви, і ваші клієнти отримуєте зручний та ефективний процес миття автомобіля. Реєстрація займає лише кілька кроків. Завдяки сучасному інтерфейсу та інтуїтивному меню, застосунок надзвичайно простий у використанні.