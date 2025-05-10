K!Connect — система управління для автоматичних мийок автомобілів
Усе під контролем.
Онлайн-система керування K!Connect забезпечує професійну та централізовану організацію всіх мийних установок для автомобілів незалежно від їхнього розташування. У режимі реального часу ви контролюєте ключові параметри — виручку, стан обладнання, обслуговування — у зручному інтерфейсі. Це дозволяє швидко реагувати на простої, оптимізувати процеси та уникати втрат. Система підходить як для окремих автомийок, так і для мереж — керування, моніторинг і аналітика стають простими, ефективними та повністю прозорими.
Переваги
- Онлайн-система керування з доступом до даних у реальному часі
- Оптимальна організація та централізований контроль усіх автомийних установок і локацій
- Мобільний застосунок для ПК, смартфонів і планшетів
Функції
Моніторинг мийних систем у реальному часі
Керуйте та організовуйте всі свої мийні установки для автомобілів і відповідні об'єкти зручно та зрозуміло. Отримуйте повну картину стану обладнання, переглядайте такі параметри, як час роботи, повідомлення про помилки та інші технічні показники.
Проста адміністрація користувачів
Створюйте нових користувачів, змінюйте або видаляйте права доступу та призначайте ролі — лише за кілька кліків.
Порівняння витрат і продуктивності
Порівнюйте ключові показники ефективності очищення — споживання води та електроенергії, а також індивідуальну пропускну здатність — у різні проміжки часу з урахуванням погоди та температури.
Фінансова ефективність
Порівнюйте оборот з окремих або всіх мийних установок за задані або довільні періоди часу, щоб оптимізувати заповненість і збільшити дохід.
Дистанційне керування обладнанням
Переглядайте параметри мийної установки, такі як час роботи чи тривалість виконання програм, і вносьте зміни дистанційно — як для окремих локацій, так і для всієї мережі. Ініціюйте перезавантаження портальної автомийки без необхідності присутності персоналу на місці.
Миттєві сповіщення — мінімум простоїв
Зменшуйте та запобігайте простоям завдяки автоматичним сповіщенням про несправності на електронну пошту.
Сумісність: застосунок Pay&Wash
- Мобільний застосунок для оплати на автомийці
- Усі параметри налаштовуються через K!Connect
- Можливість акцій (happy hour, додаткові опції, програми лояльності тощо)
- Збільшення виручки завдяки новій цільовій аудиторії
- Дані про оплату через Pay&Wash доступні в K!Connect
- Підтримка push-сповіщень
- Усе в єдиній екосистемі Kärcher