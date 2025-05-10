K!Connect — система управління для автоматичних мийок автомобілів

Усе під контролем.

Онлайн-система керування K!Connect забезпечує професійну та централізовану організацію всіх мийних установок для автомобілів незалежно від їхнього розташування. У режимі реального часу ви контролюєте ключові параметри — виручку, стан обладнання, обслуговування — у зручному інтерфейсі. Це дозволяє швидко реагувати на простої, оптимізувати процеси та уникати втрат. Система підходить як для окремих автомийок, так і для мереж — керування, моніторинг і аналітика стають простими, ефективними та повністю прозорими.