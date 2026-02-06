Інноваційна насадка Kärcher Shoe!Cleaner може використовуватися для очищення найрізноманітніших видів взуття для спорту та відпочинку - швидко, ретельно та без зайвої води. Завдяки їй ви легко очистите бігові кросівки або туристичні черевики прямо в будинку, нічого при цьому не забруднивши. Змінні кільцеві щітки дають змогу швидко і ретельно очистити як підошву, так і верх взуття. М'яка щетина ефективно і дбайливо очищає чутливі матеріали. Завдяки автоматичному всмоктуванню води під час очищення взуття сохне майже миттєво. Крім цього, Shoe!Cleaner має функцію промивання, що запобігає його забрудненню в процесі очищення. Усе це робить Shoe!Cleaner зручним і надійним доповненням до мийних пилососів SE 3 Compact, SE 4, SE 5 і SE 6, яке може використовуватися для очищення будь-якого взуття.