Shoe!Cleaner для SE
Швидке очищення взуття без зайвої води: Shoe!Cleaner - ідеальний варіант для ретельного очищення взуття для спорту та відпочинку. Підходить для миючих пилососів SE 3 Compact, 4, 5 і 6.
Інноваційна насадка Kärcher Shoe!Cleaner може використовуватися для очищення найрізноманітніших видів взуття для спорту та відпочинку - швидко, ретельно та без зайвої води. Завдяки їй ви легко очистите бігові кросівки або туристичні черевики прямо в будинку, нічого при цьому не забруднивши. Змінні кільцеві щітки дають змогу швидко і ретельно очистити як підошву, так і верх взуття. М'яка щетина ефективно і дбайливо очищає чутливі матеріали. Завдяки автоматичному всмоктуванню води під час очищення взуття сохне майже миттєво. Крім цього, Shoe!Cleaner має функцію промивання, що запобігає його забрудненню в процесі очищення. Усе це робить Shoe!Cleaner зручним і надійним доповненням до мийних пилососів SE 3 Compact, SE 4, SE 5 і SE 6, яке може використовуватися для очищення будь-якого взуття.
Особливості та переваги
Інноваційна технологія Kärcher для оптимальних результатів очищенняЗмінна кільцева щітка для ретельного очищення підошви та верху взуття. Видалення надлишків води шляхом автоматичного всмоктування в процесі очищення. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь.
Просте та зручне використанняФункція промивання, що запобігає забрудненню аксесуарів у процесі очищення. Руки залишаються чистими, а аксесуари можуть бути прибрані відразу після використання. Інтуїтивно зрозуміле управління.
М'яка щетинаВидаляє бруд із взуття ретельно, але водночас дбайливо. Не залишає слідів на чутливих поверхнях.
Підходить для мийних пилососів Kärcher SE 3 Compact, SE 4, SE 5 і SE 6
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,085
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,144
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|124 x 65 x 44
Відео
Області застосування
- Взуття / похідні черевики