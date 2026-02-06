Лімітована модель SE 4 Go!Further чорного кольору — це мийний пилосос, який не зупиняється на досягнутому: на 25 % виготовлений із переробленого пластику¹⁾ та укомплектований ексклюзивними аксесуарами для ще кращих результатів очищення й максимального комфорту. Kärcher SE 4 у компактному горизонтальному виконанні забезпечує глибоке очищення текстильних поверхонь по всій товщині волокон завдяки перевіреній технології екстракції — чиста вода з додаванням засобу Керхер RM 519 розпилюється під тиском, проникає у ворс і одразу всмоктується разом із забрудненнями. Апарат ідеально підходить для алергіків та власників домашніх тварин, а як універсальний продукт «3 в 1» може використовуватися також для сухого та вологого прибирання. Знімний ударостійкий прозорий бак для чистої води об’ємом 4 л спрощує наповнення й спорожнення, дугоподібна ручка «3 в 1» забезпечує зручне перенесення та обслуговування, а всі аксесуари компактно зберігаються на корпусі — після роботи пристрій легко очищується, що гарантує тривалий строк служби.