Миючий пилосос SE 4 Go!Further
Мийний пилосос SE 4 Go!Further — лімітована модель у чорному кольорі, що забезпечує глибоке очищення текстильних поверхонь завдяки перевіреній технології екстракції. Модель виготовлена на 25 % із переробленого пластику¹⁾, оснащена ексклюзивними аксесуарами та підтримує функції сухого й вологого прибирання.
Лімітована модель SE 4 Go!Further чорного кольору — це мийний пилосос, який не зупиняється на досягнутому: на 25 % виготовлений із переробленого пластику¹⁾ та укомплектований ексклюзивними аксесуарами для ще кращих результатів очищення й максимального комфорту. Kärcher SE 4 у компактному горизонтальному виконанні забезпечує глибоке очищення текстильних поверхонь по всій товщині волокон завдяки перевіреній технології екстракції — чиста вода з додаванням засобу Керхер RM 519 розпилюється під тиском, проникає у ворс і одразу всмоктується разом із забрудненнями. Апарат ідеально підходить для алергіків та власників домашніх тварин, а як універсальний продукт «3 в 1» може використовуватися також для сухого та вологого прибирання. Знімний ударостійкий прозорий бак для чистої води об’ємом 4 л спрощує наповнення й спорожнення, дугоподібна ручка «3 в 1» забезпечує зручне перенесення та обслуговування, а всі аксесуари компактно зберігаються на корпусі — після роботи пристрій легко очищується, що гарантує тривалий строк служби.
Особливості та переваги
Випробувана технологія Kärcher для досягнення оптимальних результатів прибиранняРетельне очищення текстильних поверхонь. Швидке та просте очищення забезпечується завдяки ефективному методу екстракції, що виконується за допомогою розпилювача. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь.
Великий знімний бак для чистої водиРезервуар для чистої води легко наповнюється і спорожняється без необхідності відкривати очищувач з розпилювачем. Ударостійкий і напівпрозорий контейнер для тривалого терміну служби. Резервуар для чистої води легко вставляється в пристрій.
Елементи концепції сталого розвиткуКонструкція з використанням 25 % переробленого пластику¹⁾. Пляшка миючого засобу з 100 % переробленого пластику²⁾. Упаковка не менше ніж на 80 % з переробленого паперу.
Еластичний шланг «2 в 1»
- Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання.
- Довгий еластичний всмоктувальний шланг для зручності роботи.
- Рукоятка з функцією фіксації важеля для тривалої безперервної обробки текстильних поверхонь великої площі розчином засобу для чищення.
Багатофункціональний продукт «3 в 1»
- Широкі можливості застосування для чищення текстильних поверхонь за методом екстракції, а також видалення вологого і сухого сміття з килимових і твердих підлогових покриттів.
Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Пристрій розроблено для максимальної зручності: його конструкція полегшує перенесення, а також відкриття, закриття та спорожнення контейнера.
Ергономічне приладдя для чищення за методом екстракції, вологого та сухого прибирання
- Легке приєднання і від'єднання приладдя.
- Ергономічна насадка для підлоги з функцією розпилювальної екстракції забезпечує додаткову зручність при очищенні великих килимових покриттів.
- Універсальність у застосуванні з широким асортиментом аксесуарів для вологого та сухого прибирання, як-от насадка для підлоги Clips для використання на твердих підлогах і килимах, а також сумісність із великим вибором аксесуарів для пилососів для вологого та сухого прибирання.
Можливість зручного зберігання приладдя
- Аксесуари та шланг можна акуратно скласти на корпус приладу і поставити на невелику полицю для зберігання. Це дає змогу підтримувати порядок і гарантує, що все буде під рукою в будь-який момент.
- Оснащений зручною полицею для зберігання губок, ганчірок та інших дрібних предметів, забезпечуючи їх легкодоступність і порядок під час прибирання.
- Практичний гачок для зберігання кабелю живлення.
Міцний корпус та ударостійкий резервуар для чистої води
- Створений для тривалого використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Робоча ширина (мм)
|227
|Об'єм бака для чистої води (л)
|4
|Об'єм бака для брудної води (л)
|4
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Довжина кабелю (м)
|6
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|7,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|430 x 385 x 535
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів. / ²⁾ Пляшка для мийного засобу без кришки та етикетки
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Трубки для подачі хімії: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Миюча насадка для підлоги з накладкою для твердих покриттів: 227 мм
- Насадка для чищення оббивки методом розпилення й всмоктування: 88 мм
- Щілинна насадка з функцією розпилення та екстракції
- Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги: Затискачі для використання на твердих підлогах і килимах
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів
- Насадка для прибирання шерсті з оббивки меблів
- Поролонновий фільтр
- Миючий засіб: Миючий засіб RM 519 для чищення килимів, 1 л
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт.
- Система 2-в-1: засіб для чищення подається і відразу ж збирається апаратом разом з брудом
Оснащення
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Простір для зберігання дрібних предметів
Області застосування
- Килими
- М'які меблі
- Килимове покриття.
- Автомобільні сидіння
- Домашній текстиль, наприклад штори або наволочки
- Матраци
