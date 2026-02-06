Моющий пылесос SE 4 Go!Further
Моющий пылесос SE 4 Go!Further — лимитированная модель в чёрном цвете, обеспечивающая глубокую очистку текстильных поверхностей благодаря проверенной технологии экстракции. Модель изготовлена на 25 % из переработанного пластика¹⁾, оснащена эксклюзивными аксессуарами и поддерживает функции сухой и влажной уборки.
Лимитированная модель SE 4 Go!Further чёрного цвета — это моющий пылесос, который не останавливается на достигнутом: на 25 % изготовлен из переработанного пластика¹⁾ и укомплектован эксклюзивными аксессуарами для ещё лучших результатов очистки и максимального комфорта. Керхер SE 4 в компактном горизонтальном исполнении обеспечивает глубокую очистку текстильных поверхностей по всей толщине волокон благодаря проверенной технологии экстракции — чистая вода с добавлением средства Керхер RM 519 распыляется под давлением, проникает в ворс и сразу всасывается вместе с загрязнениями. Аппарат идеально подходит для аллергиков и владельцев домашних животных, а как универсальный продукт «3 в 1» может использоваться также для сухой и влажной уборки. Съёмный ударопрочный прозрачный бак для чистой воды объёмом 4 л упрощает наполнение и опорожнение, дугообразная ручка «3 в 1» обеспечивает удобную переноску и обслуживание, а все аксессуары компактно хранятся на корпусе — после работы устройство легко очищается, что гарантирует длительный срок службы.
Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Легкая и быстрая очистка с помощью эффективного метода распылительной экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Большой съемный бак для чистой водыРезервуар для чистой воды легко наполнять и опорожнять, не открывая очиститель с распылением. Ударопрочный и полупрозрачный контейнер для длительного срока службы. Резервуар для чистой воды легко вставляется в устройство.
Элементы концепции устойчивого развитияКонструкция с использованием 25 % переработанного пластика¹⁾. Бутылка чистящего средства из 100 % переработанного пластика²⁾. Упаковка не менее чем на 80 % из переработанной бумаги.
Эластичный шланг «2 в 1»
- Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
- Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
- Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.
Многофункциональный продукт «3 в 1»
- Широкие возможности применения для чистки текстильных поверхностей по методу экстракции, а также удаления влажного и сухого мусора с ковровых и твердых напольных покрытий.
Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Разработан для удобства при переноске, а также при открытии, закрытии или опорожнении контейнера.
Эргономичные принадлежности для чистки по методу экстракции, влажной и сухой уборки
- Легкое присоединение и отсоединение принадлежностей.
- Дополнительное удобство эргономичной насадки для пола с распылительной экстракцией для больших ковровых покрытий.
- Универсальность в применении с широким ассортиментом аксессуаров для влажной и сухой уборки, таких как насадка для пола Clips для использования на твердых полах и коврах, а также совместимость с большим выбором аксессуаров для пылесосов для влажной и сухой уборки.
Возможность удобного хранения принадлежностей
- Аксессуары и шланг можно аккуратно сложить на корпус прибора и поставить на небольшую полку для хранения. Это позволяет поддерживать порядок и гарантирует, что все будет под рукой в любой момент.
- Удобная полка на устройстве для хранения губок, тряпок и других мелких предметов в легкодоступном месте во время уборки.
- Практичный крючок для кабеля для удобства хранения кабеля питания.
Прочный корпус прибора и ударопрочный резервуар для чистой воды
- Качественная техника
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|1000
|Рабочая ширина (мм)
|227
|Объем бака для чистой воды (л)
|4
|Объем бака для грязной воды (л)
|4
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|6
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|430 x 385 x 535
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей. / ²⁾ Бутылка для моющего средства без крышки и этикетки
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Трубки с подачей химии: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм
- Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
- Насадка для уборки шерсти с обивки мебели
- Насадка для влажной и сухой уборки пола: Зажимы для использования на твердых полах и коврах
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Shoe!Cleaner
- Поролонновый фильтр
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 1 л
- Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
- Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью
Оснащение
- Ударопрочный бампер по периметру
- Удобная ручка для переноски 3-в-1
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Пространство для хранения мелких деталей
Области применения
- Ковры
- Мягкая мебель
- Ковровое покрытие
- Автомобильные сиденья
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки
- Матрасы
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SE 4 Go!Further
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.