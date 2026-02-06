Миючий пилосос SE 4 вражає високою ефективністю прибирання, ергономічністю та багатофункціональністю, доповненими стильним дизайном. Він забезпечує ретельне та глибоке очищення різноманітних текстильних поверхонь, роблячи прибирання максимально зручним і результативним. Основа його ефективності – випробувана технологія екстракції. Мийний розчин, який створюється шляхом додавання засобу для чищення килимів Kärcher RM 519 у звичайну водопровідну воду, під тиском розпилюється на текстильну поверхню. Одночасно з цим розчин разом із розчиненими забрудненнями всмоктується назад у пилосос, залишаючи поверхні бездоганно чистими. Така функціональність робить цей пристрій ідеальним для сімей, алергіків і власників домашніх тварин. SE 4 – це універсальне рішення «3 в 1», яке можна використовувати не лише для вологого прибирання, але й як потужний господарський пилосос. Його бак для чистої води об’ємом 4 літри виготовлений із прозорого, ударостійкого матеріалу, що спрощує контроль рівня води, наповнення та очищення. Вся зібрана забруднена вода потрапляє в окремий сміттєзбірник, забезпечуючи гігієнічність процесу. Зручна дугоподібна ручка «3 в 1» полегшує перенесення апарата, а також дає змогу швидко від’єднувати та прикріплювати сміттєзбірник для його очищення. Приналежності, що входять до комплекту, можна компактно розмістити на корпусі пилососа, забезпечуючи зручність зберігання. Окремо варто відзначити простоту очищення самого пилососа після завершення роботи. Ця функція не лише полегшує догляд за апаратом, а й продовжує його термін служби, роблячи SE 4 надійним помічником у прибиранні на довгі роки.