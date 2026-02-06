Миючий пилосос SE 4
Миючий пилосос SE 4 забезпечує зручне й особливо ретельне очищення текстильних поверхонь, видаляючи забруднення з глибини ворсу. Він чудово підходить для сімей, алергіків і власників домашніх тварин.
Миючий пилосос SE 4 вражає високою ефективністю прибирання, ергономічністю та багатофункціональністю, доповненими стильним дизайном. Він забезпечує ретельне та глибоке очищення різноманітних текстильних поверхонь, роблячи прибирання максимально зручним і результативним. Основа його ефективності – випробувана технологія екстракції. Мийний розчин, який створюється шляхом додавання засобу для чищення килимів Kärcher RM 519 у звичайну водопровідну воду, під тиском розпилюється на текстильну поверхню. Одночасно з цим розчин разом із розчиненими забрудненнями всмоктується назад у пилосос, залишаючи поверхні бездоганно чистими. Така функціональність робить цей пристрій ідеальним для сімей, алергіків і власників домашніх тварин. SE 4 – це універсальне рішення «3 в 1», яке можна використовувати не лише для вологого прибирання, але й як потужний господарський пилосос. Його бак для чистої води об’ємом 4 літри виготовлений із прозорого, ударостійкого матеріалу, що спрощує контроль рівня води, наповнення та очищення. Вся зібрана забруднена вода потрапляє в окремий сміттєзбірник, забезпечуючи гігієнічність процесу. Зручна дугоподібна ручка «3 в 1» полегшує перенесення апарата, а також дає змогу швидко від’єднувати та прикріплювати сміттєзбірник для його очищення. Приналежності, що входять до комплекту, можна компактно розмістити на корпусі пилососа, забезпечуючи зручність зберігання. Окремо варто відзначити простоту очищення самого пилососа після завершення роботи. Ця функція не лише полегшує догляд за апаратом, а й продовжує його термін служби, роблячи SE 4 надійним помічником у прибиранні на довгі роки.
Особливості та переваги
Випробувана технологія Kärcher для досягнення оптимальних результатів прибиранняРетельне очищення текстильних поверхонь. Швидке та просте очищення забезпечується завдяки ефективному методу екстракції, що виконується за допомогою розпилювача. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь.
Великий знімний бак для чистої водиРезервуар для чистої води легко наповнюється і спорожняється без необхідності відкривати очищувач з розпилювачем. Ударостійкий і напівпрозорий контейнер для тривалого терміну служби. Резервуар для чистої води легко вставляється в пристрій.
Еластичний шланг «2 в 1»Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання. Довгий еластичний всмоктувальний шланг для зручності роботи. Рукоятка з функцією фіксації важеля для тривалої безперервної обробки текстильних поверхонь великої площі розчином засобу для чищення.
Багатофункціональний продукт «3 в 1»
- Широкі можливості застосування для чищення текстильних поверхонь за методом екстракції, а також видалення вологого і сухого сміття з килимових і твердих підлогових покриттів.
Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Пристрій розроблено для максимальної зручності: його конструкція полегшує перенесення, а також відкриття, закриття та спорожнення контейнера.
Ергономічне приладдя для чищення за методом екстракції, вологого та сухого прибирання
- Легке приєднання і від'єднання приладдя.
- Ергономічна насадка для підлоги з функцією розпилювальної екстракції забезпечує додаткову зручність при очищенні великих килимових покриттів.
- Універсальність у застосуванні з широким асортиментом аксесуарів для вологого та сухого прибирання, як-от насадка для підлоги Clips для використання на твердих підлогах і килимах, а також сумісність із великим вибором аксесуарів для пилососів для вологого та сухого прибирання.
Можливість зручного зберігання приладдя
- Аксесуари та шланг можна акуратно скласти на корпус приладу і поставити на невелику полицю для зберігання. Це дає змогу підтримувати порядок і гарантує, що все буде під рукою в будь-який момент.
- Оснащений зручною полицею для зберігання губок, ганчірок та інших дрібних предметів, забезпечуючи їх легкодоступність і порядок під час прибирання.
- Практичний гачок для зберігання кабелю живлення.
Міцний корпус та ударостійкий резервуар для чистої води
- Створений для тривалого використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Робоча ширина (мм)
|227
|Робочий радіус (м)
|8
|Об'єм бака для чистої води (л)
|4
|Об'єм бака для брудної води (л)
|4
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Довжина кабелю (м)
|6
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|7,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,051
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|430 x 385 x 535
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Трубки для подачі хімії: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Миюча насадка для підлоги з накладкою для твердих покриттів: 227 мм
- Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги: Затискачі для використання на твердих підлогах і килимах
- Щілинна насадка
- Насадка для м'яких меблів
- Поролонновий фільтр
- Миючий засіб: Миючий засіб RM 519 для чищення килимів, 100 мл
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт.
- Система 2-в-1: засіб для чищення подається і відразу ж збирається апаратом разом з брудом
Оснащення
- Ударостійкий бампер по периметру.
- Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- Простір для зберігання дрібних предметів
Області застосування
- Килими
- М'які меблі
- Килимове покриття.
- Автомобільні сидіння
- Домашній текстиль, наприклад штори або наволочки
- Матраци
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SE 4
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.