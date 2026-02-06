Высокая эффективность уборки в сочетании с эргономичностью и многофункциональностью: моющий пылесос SE 4, отличающийся привлекательным дизайном, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных поверхностей. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Karcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных. Это многофункциональное решение «3 в 1» можно также использовать в качестве полноценного хозяйственного пылесоса. Большой (4 л) бак для чистой воды, изготовленный из прозрачного ударопрочного материала, снимается для легкого наполнения и опустошения. Всасываемая загрязненная вода собирается в мусоросборник аппарата. Дугообразная ручка «3 в 1» позволяет удобно переносить моющий пылесос, а также быстро отсоединять и присоединять мусоросборник и легко опустошать его. Входящие в комплект поставки принадлежности можно аккуратно хранить на корпусе аппарата. Возможность легкой очистки моющего пылесоса по окончании уборки способствует продлению срока его службы.