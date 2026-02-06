Тільки найбільш інноваційні продукти мають підпис піонера технологій і засновника компанії Альфреда Керхера, як символ якості та винятковості. Миючий пилосос SE 6 Signature Line поєднує цей ексклюзивний елемент дизайну з вражаючою продуктивністю та розширеним набором аксесуарів. Завдяки покращеній конструкції пристрій забезпечує бездоганну гігієнічну чистоту на різних текстильних поверхнях. Перевірена технологія екстракції Kärcher гарантує найкращі результати очищення: водопровідна вода та миючий засіб для килимів Kärcher RM 519 розпилюються під тиском, проникаючи глибоко в волокна, а потім разом із розпушеним брудом всмоктуються назад, що робить пристрій ідеальним для родин, алергіків і власників домашніх тварин. SE 6 Signature Line — це багатофункціональний пристрій 3-в-1, який можна використовувати як пилосос для сухого та вологого прибирання завдяки його аксесуарам. Особливості включають систему з двома знімними резервуарами для чистої та брудної води, ергономічну ручку для зручного транспортування і можливість практичного зберігання аксесуарів на корпусі. Очищення після використання є легким і швидким, що сприяє тривалому терміну служби пристрою.