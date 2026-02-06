Миючий пилосос SE 6 Signature Line
Миючий пилосос SE 6 Signature Line забезпечує ретельне очищення текстильних поверхонь, гарантуючи гігієну аж до волокон. Ідеально підходить для сімей, людей, які страждають на алергію і власників домашніх тварин.
Тільки найбільш інноваційні продукти мають підпис піонера технологій і засновника компанії Альфреда Керхера, як символ якості та винятковості. Миючий пилосос SE 6 Signature Line поєднує цей ексклюзивний елемент дизайну з вражаючою продуктивністю та розширеним набором аксесуарів. Завдяки покращеній конструкції пристрій забезпечує бездоганну гігієнічну чистоту на різних текстильних поверхнях. Перевірена технологія екстракції Kärcher гарантує найкращі результати очищення: водопровідна вода та миючий засіб для килимів Kärcher RM 519 розпилюються під тиском, проникаючи глибоко в волокна, а потім разом із розпушеним брудом всмоктуються назад, що робить пристрій ідеальним для родин, алергіків і власників домашніх тварин. SE 6 Signature Line — це багатофункціональний пристрій 3-в-1, який можна використовувати як пилосос для сухого та вологого прибирання завдяки його аксесуарам. Особливості включають систему з двома знімними резервуарами для чистої та брудної води, ергономічну ручку для зручного транспортування і можливість практичного зберігання аксесуарів на корпусі. Очищення після використання є легким і швидким, що сприяє тривалому терміну служби пристрою.
Особливості та переваги
Переваги Signature LineПідпис засновника компанії Альфреда Керхера відзначає продукт як найкращий пристрій Karcher у своїй категорії. Додаткові переваги включають підтримку мобільного додатку. Ексклюзивна ергономічна опорна рукоятка легко кріпиться до трубок, забезпечуючи зручність і краще орієнтування під час очищення килимових покриттів.
Випробувана технологія Kärcher для досягнення оптимальних результатів прибиранняРетельне очищення текстильних поверхонь. Швидке та просте очищення забезпечується завдяки ефективному методу екстракції, що виконується за допомогою розпилювача. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь.
Зручна система з 2 резервуарамиДва окремі баки для чистої та брудної води з ручкою для перенесення. Зручне зняття бака для брудної води і його спорожнення без контакту з брудом.
Еластичний шланг «2 в 1»
- Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання.
- Довгий еластичний всмоктувальний шланг для зручності роботи.
- Рукоятка з функцією фіксації важеля для тривалої безперервної обробки текстильних поверхонь великої площі розчином засобу для чищення.
Багатофункціональний продукт «3 в 1»
- Широкі можливості застосування для чищення текстильних поверхонь за методом екстракції, а також видалення вологого і сухого сміття з килимових і твердих підлогових покриттів.
Ергономічна опорна рукоятка
- Ексклюзивна рукоятка робить прибирання великих текстильних поверхонь зручним і легким за допомогою розпилювальної екстракції.
- Регулювання висоти дозволяє індивідуально налаштувати положення рукоятки відповідно до зросту користувача
- Зручне керування двома руками.
Ергономічне приладдя для чищення за методом екстракції, вологого та сухого прибирання
- Легке приєднання і від'єднання приладдя.
- Ергономічна насадка для підлоги з функцією розпилення та екстракції, у поєднанні з опорною рукояткою, забезпечує зручність при очищенні великих килимових покриттів. Для ще більшої ефективності також передбачені насадка для м'яких меблів і щілинна насадка, які ідеально підходять для очищення оббивки та важкодоступних місць.
- Універсальні можливості завдяки широкому набору приладдя для вологого і сухого прибирання, що включає насадку, що перемикається, для сухого прибирання підлоги. Сумісність із численним приладдям для господарських пилососів.
Можливість зручного зберігання приладдя
- Насадки та всмоктувальний шланг можна зручно зберігати на корпусі апарата, завдяки чому вони завжди перебувають під рукою.
Зручність прибирання з використанням плоского складчастого фільтра
- Можливість чергування збору вологого і сухого сміття без перерв на заміну фільтра.
- Ретельне прибирання з ефективним пилозатриманням.
- Окрема кришка для швидкого і зручного вилучення фільтра без контакту з брудом.
Привабливий дизайн із великими кнопками для легкого керування, зручними поворотними замками для надійної фіксації та ергономічною ручкою для комфортного перенесення.
- Для зручності в користуванні.
- Забезпечує зручне транспортування миючого пилососа.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Робоча ширина (мм)
|227
|Об'єм бака для чистої води (л)
|4
|Об'єм бака для брудної води (л)
|4
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Довжина кабелю (м)
|6
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|7,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,596
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|424 x 320 x 466
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Трубки для подачі хімії: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Миюча насадка для підлоги з накладкою для твердих покриттів: 227 мм
- Насадка для чищення оббивки методом розпилення й всмоктування: 88 мм
- Щілинна насадка з функцією розпилення та екстракції
- Щілинна насадка
- Насадка для сухого прибирання підлоги: перекл.
- Насадка для м'яких меблів
- Плоский складчастий фільтр: Стандарт
- Миючий засіб: Миючий засіб RM 519 для чищення килимів, 1 л
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт.
- Система 2-в-1: засіб для чищення подається і відразу ж збирається апаратом разом з брудом
Оснащення
- Опорна рукоятка
- Система 2 резервуарів
- Практичне розміщення шланга і аксесуарів
Області застосування
- Килими
- М'які меблі
- Килимове покриття.
- Автомобільні сидіння
- Домашній текстиль, наприклад штори або наволочки
- Матраци
