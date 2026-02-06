Только наши самые инновационные продукты носят подпись пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. В дополнение к надписи, как эксклюзивному элементу дизайна, моющий пылесос SE 6 Signature Line обладает впечатляющей производительностью и особенно широким ассортиментом аксессуаров. Благодаря привлекательной конструкции с улучшенным механизмом, устройство обеспечивает гигиеническую чистоту на многих текстильных поверхностях. Проверенная временем технология экстракции Karcher обеспечивает лучшие результаты очистки: свежая водопроводная вода и моющее средство для ковров Karcher RM 519 распыляются под давлением глубоко в текстильные волокна, а затем всасываются обратно вместе с разрыхленной грязью — идеально подходит для семей, людей, страдающих аллергией и владельцев домашних животных. SE 6 Signature Line — это многофункциональный продукт 3-в-1, который также можно использовать как полноценный пылесос для сухой и влажной уборки с его аксессуарами. Другие особенности оборудования: система с двумя съемными резервуарами для чистой и грязной воды, эргономичная ручка для удобной транспортировки и практичное хранение аксессуаров на устройстве. После использования устройство легко очищается, что обеспечивает долгий срок службы.