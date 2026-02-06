Миючий пилосос Kärcher SE 3 Compact Home Floor поєднує компактну конструкцію з потужною та енергоефективною технологією, забезпечуючи глибоке очищення текстильних поверхонь, таких як оббивка м'яких меблів і килими. Завдяки компактним розмірам він займає мінімум місця під час зберігання та швидко готовий до використання. Пристрій ефективно видаляє бруд, а гнучкий всмоктувальний шланг і довгий кабель гарантують маневреність і комфорт. Інноваційна миюча насадка «2 в 1» з подовжувальними трубками дозволяє очищати килими, зберігаючи вертикальну позу тіла, а елементи керування на рукоятці прискорюють процес очищення м'яких меблів. Система баків «2 в 1» мінімізує контакт з брудом, а функція промивання після роботи підтримує гігієну, запобігаючи розмноженню бактерій і появі неприємних запахів. Комплект включає мийну насадку для м'яких меблів, щілинну насадку та засіб для чищення, а всі аксесуари зручно зберігаються на апараті, завжди під рукою.