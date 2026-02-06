Моющий пылесос SE 3 Compact Floor
Мощный и энергоэффективный моющий пылесос демонстрирует впечатляющие результаты при глубокой очистке текстильных поверхностей, таких как ковры, отличается компактной конструкцией и имеет функцию промывки непосредственно в процессе работы.
Моющий пылесос Kärcher SE 3 Compact Home Floor сочетает компактную конструкцию с мощной и энергоэффективной технологией, обеспечивая глубокую очистку текстильных поверхностей, таких как обивка мягкой мебели и ковры. Благодаря компактным размерам он занимает минимум места при хранении и быстро готов к использованию. Устройство эффективно удаляет грязь, а гибкий всасывающий шланг и длинный кабель гарантируют маневренность и комфорт. Инновационная моющая насадка «2 в 1» с удлинительными трубками позволяет очищать ковры, сохраняя вертикальную позу тела, а элементы управления на рукоятке ускоряют процесс очистки мягкой мебели. Система баков «2 в 1» минимизирует контакт с грязью, а функция промывки после работы поддерживает гигиену, предотвращая размножение бактерий и появление неприятных запахов. Комплект включает моечную насадку для мягкой мебели, щелевую насадку и чистящее средство, а все аксессуары удобно хранятся на аппарате, всегда под рукой.
Особенности и преимущества
Испытанная технология Kärcher для достижения оптимальных результатов уборкиТщательная очистка текстильных поверхностей. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей. Быстрая и неутомительная очистка благодаря эффективному методу «распыление с всасыванием» в сочетании с мощным, но энергоэффективным двигателем.
Специально разработанные принадлежности для комфортной глубокой очисткиИнновационная увеличенная моющая насадка «2 в 1» в сочетании с удлинительными трубками обеспечивает комфортную очистку ковров среднего размера. А расположенные непосредственно на рукоятке элементы управления позволяют быстро очистить мягкую мебель. Моющая насадка для мягкой мебели легко и быстро удаляет даже глубокие загрязнения, а моющая щелевая насадка облегчает процесс очистки в самых труднодоступных местах. Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
Гигиеническая функция промывкиПо окончании уборки производится очистка самого аппарата при помощи функции промывки. Это позволяет устранить остатки загрязнений и предотвратить размножение бактерий и образование неприятного запаха. Позволяет немедленно поместить очищенный аппарат на хранение.
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
- Гибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
- С практичной ручкой для удобной транспортировки аппарата.
- Хранение аппарата с экономией места.
Система 2 резервуаров
- Легкое наполнение бака для чистой воды.
- Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Эластичный шланг «2 в 1»
- Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки.
- Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы.
- Шарнирное крепление шланга увеличивает свободу движений.
Практичные держатели для шланга и принадлежностей
- Удобная переноска одной рукой: шланг и все входящие в комплект поставки принадлежности закрепляются на корпусе аппарата.
- Принадлежности, хранящиеся на корпусе аппарата, всегда находятся под рукой.
Площадка для укладки мелких предметов
- Практичное решение для укладки мелких предметов во время уборки.
- Прекрасно подходит для укладки губок, салфеток и прочих мелких предметов.
Простое и удобное использование
- Удобное включение и выключение аппарата.
- Интуитивно понятное управление.
- Моментальная готовность к работе.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|500
|Рабочий радиус (м)
|6
|Объем бака для чистой воды (л)
|1,7
|Объем бака для грязной воды (л)
|2,9
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|3,6
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,26
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,574
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 225 x 260
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 1.9 м
- Трубки с подачей химии: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Моющая насадка XXL «2 в 1»
- Щелевая насадка с функцией распыления и экстракции: 88 мм
- Насадка для уборки шерсти с обивки мебели
- Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
- Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью
Оснащение
- Хранение кабеля
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Система 2 резервуаров
- Практичное размещение шланга и аксессуаров
- Пространство для хранения мелких деталей
- Функция промывки
Области применения
- Ковры
- Обивка
- Автомобильные сиденья
