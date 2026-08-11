Парова праска EasyFinish
Для прасування без особливих зусиль: високоякісна праска з постійною подачею пари під високим тиском EasyFinish з оптимальною фіксованою температурою та легкою підошвою з керамічним покриттям. У привабливому чорному дизайні.
Прасування без складок може бути дуже простим: завдяки високоякісній прасці EasyFinish з керамічним покриттям підошви та з подачею пари під високим тиском, яка зручно та легко й без особливих зусиль ковзає по матеріалу. У той же час тиск пари залишається незмінно високим, а значить, прасування паровою праскою Kärcher дозволяє економити до 50% часу. Але не тільки тиск економить час: завдяки оптимально фіксованому налаштуванню температури для всіх матеріалів, більше не потрібні ні клопітке ручне регулювання температури, ні набридливе попереднє сортування білизни. Крім того, ця компактна праска вражає своєю особливо простою роботою і строгим чорним дизайном.
Особливості та переваги
Отвори для виходу пари розподілені по всій поверхні підошви праски
- Рівномірний вихід пари по всій поверхні
Оптимальний режим фіксованої температури
- Позбавляє від необхідності ручного регулювання температури, так як оптимальна температура для всіх тканин попередньо встановлена.
Компактний розмір
- Для зручності користування і економії місця при зберіганні.
Підошва з керамічним покриттям
- Значно полегшує ковзання праски.
Рівномірна подача пари
- Процес прасування білизни відбувається в два рази швидше
Функція автоматичного відключення
- Праска автоматично відключається через 5 хвилин - для більшої безпеки і зниження витрат на електроенергію.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,485
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,9
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|258 x 120 x 124
Сумісна техніка
Області застосування
- Будь-який одяг, що допускає прасування
Запчастини для Парова праска EasyFinish
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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