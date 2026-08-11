Прасування без складок може бути дуже простим: завдяки високоякісній прасці EasyFinish з керамічним покриттям підошви та з подачею пари під високим тиском, яка зручно та легко й без особливих зусиль ковзає по матеріалу. У той же час тиск пари залишається незмінно високим, а значить, прасування паровою праскою Kärcher дозволяє економити до 50% часу. Але не тільки тиск економить час: завдяки оптимально фіксованому налаштуванню температури для всіх матеріалів, більше не потрібні ні клопітке ручне регулювання температури, ні набридливе попереднє сортування білизни. Крім того, ця компактна праска вражає своєю особливо простою роботою і строгим чорним дизайном.