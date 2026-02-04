Пароочисник SC 5 Deluxe Signature Line
Пароочисник SC 5 Deluxe Signature Line зі світлодіодним індикатором, функцією VapoHydro, можливістю зручного зберігання приладдя і доливання води без перерви в роботі забезпечує надзвичайно комфортне прибирання.
Тільки найінноваційніші та високопродуктивні продукти Kärcher отримують підпис засновника компанії Альфреда Керхера. Нова лінійка пароочисників Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line – це найкраще, що може запропонувати бренд у своїй категорії. Цей пароочисник для дому поєднує передові технології та комфорт у використанні. Серед його функцій – регульована подача пари, яка адаптується до будь-якого ступеня забруднення та типу поверхні, а також функція VapoHydro, яка додає гарячу воду до пари, забезпечуючи максимально ефективне очищення. Оснащений знімним резервуаром для води, що легко поповнюється, SC 5 Deluxe гарантує безперервну роботу. Інтегрований світлодіодний дисплей показує стан готовності пристрою до роботи в режимі реального часу, а вбудований відсік для аксесуарів допомагає зберігати порядок після прибирання. Якщо ви хочете купити пароочисник, який забезпечує ідеальну чистоту, комфорт у використанні та інноваційні рішення, SC 5 Deluxe Signature Line стане вашим найкращим вибором. Це ідеальне рішення для дому, яке гарантує WOW-ефект і робить прибирання швидким, ефективним і приємним!
Особливості та переваги
Переваги Signature LineПідпис засновника компанії Альфреда Керхера відзначає продукт як найкращий пристрій Karcher у своїй категорії. Додаткові переваги включають підтримку мобільного додатку.
Світлодіодний індикатор температури в реальному часіПроцес розігріву до максимальної температури 150 °C можна контролювати в режимі реального часу.
Зручне місце для зберігання аксесуарів та місце для паркуванняЗручне зберігання приладдя, подовжувальної трубки, кабелів та парового шлангу.
Функція VapoHydro
- Крім пари, можна включити гарячу воду для змиву бруду
Зйомний бак для постійного доливання води
- Для безперервного прибирання і зручного доливання води
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкою
- Оптимальні результати прибирання на всіх типах твердих підлог по всьому будинку завдяки ефективній технології ламелей.
- Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
- Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Триступінчасте регулювання витрати пари
- Потік пари можна адаптувати до поверхні та ступеня забруднення.
Кнопка вкл / викл на апараті
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 130
|Потужність нагрівача (Вт)
|2250
|Максимальний тиск пари (бар)
|4
|Довжина кабелю. (м)
|6
|Час нагріву (хв)
|3
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1,3
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,55
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 265 x 300
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 2 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипіну: 3 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Потужне сопло
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Кругла щітка, велика
- Щітка для очищення швів
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
- Насадка для очистки килимів
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на пристрої (3 рівня)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Паровий шланг із пістолетом: 2.3 м
- Роз'єм для підключення парової праски
- Інтегрований вимикач
- Функція VapoHydro
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
- Шви між плитками
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 5 Deluxe Signature Line
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.