Пароочисник SC 5 Deluxe Signature Line

Пароочисник SC 5 Deluxe Signature Line зі світлодіодним індикатором, функцією VapoHydro, можливістю зручного зберігання приладдя і доливання води без перерви в роботі забезпечує надзвичайно комфортне прибирання.

Тільки найінноваційніші та високопродуктивні продукти Kärcher отримують підпис засновника компанії Альфреда Керхера. Нова лінійка пароочисників Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line – це найкраще, що може запропонувати бренд у своїй категорії. Цей пароочисник для дому поєднує передові технології та комфорт у використанні. Серед його функцій – регульована подача пари, яка адаптується до будь-якого ступеня забруднення та типу поверхні, а також функція VapoHydro, яка додає гарячу воду до пари, забезпечуючи максимально ефективне очищення. Оснащений знімним резервуаром для води, що легко поповнюється, SC 5 Deluxe гарантує безперервну роботу. Інтегрований світлодіодний дисплей показує стан готовності пристрою до роботи в режимі реального часу, а вбудований відсік для аксесуарів допомагає зберігати порядок після прибирання. Якщо ви хочете купити пароочисник, який забезпечує ідеальну чистоту, комфорт у використанні та інноваційні рішення, SC 5 Deluxe Signature Line стане вашим найкращим вибором. Це ідеальне рішення для дому, яке гарантує WOW-ефект і робить прибирання швидким, ефективним і приємним!

Особливості та переваги
Пароочисник SC 5 Deluxe Signature Line: Переваги Signature Line
Переваги Signature Line
Підпис засновника компанії Альфреда Керхера відзначає продукт як найкращий пристрій Karcher у своїй категорії. Додаткові переваги включають підтримку мобільного додатку.
Пароочисник SC 5 Deluxe Signature Line: Світлодіодний індикатор температури в реальному часі
Світлодіодний індикатор температури в реальному часі
Процес розігріву до максимальної температури 150 °C можна контролювати в режимі реального часу.
Пароочисник SC 5 Deluxe Signature Line: Зручне місце для зберігання аксесуарів та місце для паркування
Зручне місце для зберігання аксесуарів та місце для паркування
Зручне зберігання приладдя, подовжувальної трубки, кабелів та парового шлангу.
Функція VapoHydro
  • Крім пари, можна включити гарячу воду для змиву бруду
Зйомний бак для постійного доливання води
  • Для безперервного прибирання і зручного доливання води
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкою
  • Оптимальні результати прибирання на всіх типах твердих підлог по всьому будинку завдяки ефективній технології ламелей.
  • Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
  • Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Багатофункціональні аксесуари
  • Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Запобіжник на пістолеті
  • Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Триступінчасте регулювання витрати пари
  • Потік пари можна адаптувати до поверхні та ступеня забруднення.
Кнопка вкл / викл на апараті
  • Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Сертифікат тестування¹⁾ Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
Площа прибирання від 1 заправки (м²) прим. 130
Потужність нагрівача (Вт) 2250
Максимальний тиск пари (бар) 4
Довжина кабелю. (м) 6
Час нагріву (хв) 3
Ємність котла (л) 0,5
Ємність бака (л) 1,3
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 5,55
Вага (з упаковкою) (кг) 9,5
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 400 x 265 x 300

¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).

Комплектація

  • Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 2 шт.
  • Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
  • Порошок антинакипіну: 3 шт.
  • Точкове сопло
  • Ручна насадка
  • Потужне сопло
  • Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
  • Кругла щітка, велика
  • Щітка для очищення швів
  • Насадка для підлоги: EasyFix
  • Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
  • Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
  • Насадка для очистки килимів

Оснащення

  • Запобіжник
  • Запобіжний клапан
  • Регулятор витрати пари: на пристрої (3 рівня)
  • Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
  • Паровий шланг із пістолетом: 2.3 м
  • Роз'єм для підключення парової праски
  • Інтегрований вимикач
  • Функція VapoHydro
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Крани
  • Умивальники
  • Кахель
  • Вікна та скляні поверхні
  • Витяжки
  • Варильні панелі
  • Шви між плитками
Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
