Тільки найінноваційніші та високопродуктивні продукти Kärcher отримують підпис засновника компанії Альфреда Керхера. Нова лінійка пароочисників Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line – це найкраще, що може запропонувати бренд у своїй категорії. Цей пароочисник для дому поєднує передові технології та комфорт у використанні. Серед його функцій – регульована подача пари, яка адаптується до будь-якого ступеня забруднення та типу поверхні, а також функція VapoHydro, яка додає гарячу воду до пари, забезпечуючи максимально ефективне очищення. Оснащений знімним резервуаром для води, що легко поповнюється, SC 5 Deluxe гарантує безперервну роботу. Інтегрований світлодіодний дисплей показує стан готовності пристрою до роботи в режимі реального часу, а вбудований відсік для аксесуарів допомагає зберігати порядок після прибирання. Якщо ви хочете купити пароочисник, який забезпечує ідеальну чистоту, комфорт у використанні та інноваційні рішення, SC 5 Deluxe Signature Line стане вашим найкращим вибором. Це ідеальне рішення для дому, яке гарантує WOW-ефект і робить прибирання швидким, ефективним і приємним!