Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line
Пароочиститель SC 5 Deluxe Signature Line со светодиодным индикатором, функцией VapoHydro, возможностью удобного хранения принадлежностей и долива воды без перерыва в работе обеспечивает в высшей степени комфортную уборку.
Только самые инновационные и высокопроизводительные продукты Kärcher получают подпись основателя компании Альфреда Керхера. Новая линейка пароочистителей Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line - это лучшее, что может предложить бренд в своей категории. Этот пароочиститель для дома сочетает передовые технологии и комфорт в использовании. Среди его функций - регулируемая подача пара, которая адаптируется к любой степени загрязнения и типу поверхности, а также функция VapoHydro, которая добавляет горячую воду к пару, обеспечивая максимально эффективную очистку. Оснащенный легко пополняемым съемным резервуаром для воды, SC 5 Deluxe гарантирует непрерывную работу. Интегрированный светодиодный дисплей показывает состояние готовности устройства к работе в режиме реального времени, а встроенный отсек для аксессуаров помогает сохранять порядок после уборки. Если вы хотите купить пароочиститель, который обеспечивает идеальную чистоту, комфорт в использовании и инновационные решения, SC 5 Deluxe Signature Line станет вашим лучшим выбором. Это идеальное решение для дома, которое гарантирует WOW-эффект и делает уборку быстрой, эффективной и приятной!
Особенности и преимущества
Преимущества Signature LineПодпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Светодиодный индикатор температурыПроцесс разогрева до максимальной температуры 150 °C можно контролировать в режиме реального времени.
Удобное место для хранения аксессуаров и место для парковкиУдобное хранение принадлежностей, удлинительной трубки, кабелей и парового шланга.
Функция VapoHydro
- Кроме пара, можно включить горячую воду для смыва грязи
Съемный бак для постоянного долива воды
- Для непрерывной уборки и удобного долива воды
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
- Оптимальные результаты уборки на всех типах твердых полов по всему дому благодаря эффективной технологии ламелей.
- Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
- Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Предохранитель на пистолете
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Трехступенчатая регулировка расхода пара
- Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Кнопка вкл/выкл на аппарате
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 130
|Мощность нагревателя (Вт)
|2250
|Макс. давление пара (бар)
|4
|Длина кабеля (м)
|6
|Время нагрева (мин)
|3
|Емкость котла (л)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1,3
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,55
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 265 x 300
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Комплектация
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 2 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипина: 3 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Мощное сопло
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Круглая щетка, большая
- Щетка для очистки швов
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
- Насадка для очистки ковров
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на корпусе (3-ступенчатый)
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
- Разъем для утюга
- Интегрированный выключатель
- Функция VapoHydro
- Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Швы между плитками
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для SC 5 Deluxe Signature Line
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.