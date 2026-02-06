Чищення і прасування? Повний вперед! Для Kärcher SC 5 EasyFix це не проблема. Це пов'язано з тим, що найпотужніший пароочисник у своєму класі (тиск пари 4,2 бар) також оснащений можливістю підключення парової праски. Ретельне очищення пароочисником Kärcher видаляє 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % усіх поширених побутових бактерій²⁾ зі звичайних твердих побутових поверхонь. Використовуючи різні аксесуари, кахель, варильна панель, витяжка і навіть найвужчі щілини стануть бездоганно чистими, незалежно від того, чи є на них легкі або стійкі забруднення. Насадка для підлоги EasyFix з гнучким шарніром забезпечує ергономічну роботу, а ламельна технологія гарантує ідеальні результати очищення. Серветку для чищення підлоги можна легко прикріпити до насадки для підлоги і знову зняти, не контактуючи із брудом. Функція VapoHydro ще простіше видаляє стійкі забруднення, додаючи гарячу воду. Інтенсивність пари можна регулювати залежно від поверхні та забруднення. Знімний резервуар для води можна постійно наповнювати - для безперервного очищення. Додаткове приладдя: вбудований відсік для зберігання кабелю, відсік для зберігання аксесуарів, паркувальне положення насадки для підлоги.