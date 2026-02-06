Пароочисник SC 5 EasyFix Iron Plug
Потужний і універсальний: пароочисник SC 5 EasyFix з тиском пари 4,2 бар і можливістю підключення праски під тиском пари. Функція VapoHydro, резервуар для води, насадка для підлоги EasyFix.
Чищення і прасування? Повний вперед! Для Kärcher SC 5 EasyFix це не проблема. Це пов'язано з тим, що найпотужніший пароочисник у своєму класі (тиск пари 4,2 бар) також оснащений можливістю підключення парової праски. Ретельне очищення пароочисником Kärcher видаляє 99,999 % вірусів¹⁾ і 99,99 % усіх поширених побутових бактерій²⁾ зі звичайних твердих побутових поверхонь. Використовуючи різні аксесуари, кахель, варильна панель, витяжка і навіть найвужчі щілини стануть бездоганно чистими, незалежно від того, чи є на них легкі або стійкі забруднення. Насадка для підлоги EasyFix з гнучким шарніром забезпечує ергономічну роботу, а ламельна технологія гарантує ідеальні результати очищення. Серветку для чищення підлоги можна легко прикріпити до насадки для підлоги і знову зняти, не контактуючи із брудом. Функція VapoHydro ще простіше видаляє стійкі забруднення, додаючи гарячу воду. Інтенсивність пари можна регулювати залежно від поверхні та забруднення. Знімний резервуар для води можна постійно наповнювати - для безперервного очищення. Додаткове приладдя: вбудований відсік для зберігання кабелю, відсік для зберігання аксесуарів, паркувальне положення насадки для підлоги.
Особливості та переваги
Функція VapoHydroДобавка гарячої води в струмінь пари полегшує відокремлення і видалення забруднень. Забезпечується ще кращий результат прибирання.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Зйомний бак для постійного доливання водиДля безперервного прибирання і зручного доливання води
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Чотири режими подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
- Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Кнопка вкл / викл на апараті
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Відсік для кабелю
- Можливість акуратного зберігання кабелю та приладдя.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 150
|Потужність нагрівача (Вт)
|2250
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 4,2
|Довжина кабелю. (м)
|6
|Час нагріву (хв)
|3
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1,5
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,472
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|439 x 301 x 305
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипіну: 3 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на пристрої (4 рівня)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Паровий шланг із пістолетом: 2.3 м
- Роз'єм для підключення парової праски
- Інтегрований вимикач
- Функція VapoHydro
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 5 EasyFix Iron Plug
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.