Чистка и глажка? Полный вперед! Для Kärcher SC 5 EasyFix это не проблема. Это связано с тем, что самый мощный пароочиститель в своем классе (давление пара 4,2 бар) также оснащен возможностью подключения парового утюга. Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет 99,999 % вирусов¹⁾ ​​и 99,99 % всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с обычных твердых бытовых поверхностей. Используя различные аксессуары, плитка, варочная панель, вытяжка и даже самые маленькие щели станут безупречно чистыми, независимо от того, есть ли на них легкие или стойкие загрязнения. Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром обеспечивает эргономичную работу. А ламельная технология гарантирует идеальные результаты очистки. Салфетку для чистки пола можно легко прикрепить к насадке для пола и снова снять, не соприкасаясь с грязью. Функция VapoHydro еще проще удаляет стойкие загрязнения, добавляя горячую воду. Интенсивность пара можно регулировать в зависимости от поверхности и загрязнения. Съемный резервуар для воды можно постоянно наполнять – для непрерывной очистки. Дополнительные принадлежности: встроенный отсек для хранения кабеля, отсек для хранения аксессуаров, парковочное положение насадки для пола.