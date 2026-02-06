Пароочисник SC 4 EasyFix Iron
Пароочисник SC 4 EasyFix Iron з насадкою для підлоги EasyFix і паровою праскою. Оснащений знімним бачком, що наповнюється водою без вимкнення апарата.
Дуже зручний у використанні SC 4 EasyFix Iron очищає без хімічних засобів і може застосовуватися в будь-якому місці будинку. Використовуючи двоступеневе регулювання подачі пари, її інтенсивність може бути підібрана залежно від поверхні та ступеня забруднення. При ретельному прибиранні пароочисником від Kärcher видаляється 99,99% всіх поширених у побуті бактерій з твердих поверхонь. При використанні правильних аксесуарів, апарат забезпечує відмінні результати очищення плитки, варильних панелей, витяжок і навіть найдрібніших щілин. Видаляються навіть найстійкіші забруднення. Парова праска скорочує звичайний час прасування вдвічі. Насадка для підлоги EasyFix вражає гнучким шарніром для чудової ергономіки та пластинчастою підошвою для ідеальних результатів очищення підлоги. За допомогою зручного кріплення на липучці серветка з мікроволокна легко та швидко фіксується на насадці для підлоги та знімається без контакту з брудом. Знімний бак для води можна постійно поповнювати - для безперервного прибирання. Додаткові деталі: місце для зберігання кабелю, аксесуарів і насадки для підлоги.
Особливості та переваги
Зйомний бак для постійного доливання водиМожливість дозаправки водою в будь-який час дозволяє виконувати роботи без довгих перерв.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Відсік для кабелюМожливість акуратного зберігання кабелю та приладдя.
Парова праска EasyFinish
- Парова праска з фіксованою температурою, автоматичним відключенням та покращеною підошвою для легкого ковзання по матеріалу. Економія часу на прасування до 50%.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
- Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Вимикач на корпусі апарата
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 100
|Потужність нагрівача (Вт)
|2000
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,5
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|4
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|0,8
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,05
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 251 x 273
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипіну: 3 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Парова праска EasyFinish
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Паровий шланг із пістолетом: 2.3 м
- Роз'єм для підключення парової праски
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
- Прасування
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 4 EasyFix Iron
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.