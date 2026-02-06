Дуже зручний у використанні SC 4 EasyFix Iron очищає без хімічних засобів і може застосовуватися в будь-якому місці будинку. Використовуючи двоступеневе регулювання подачі пари, її інтенсивність може бути підібрана залежно від поверхні та ступеня забруднення. При ретельному прибиранні пароочисником від Kärcher видаляється 99,99% всіх поширених у побуті бактерій з твердих поверхонь. При використанні правильних аксесуарів, апарат забезпечує відмінні результати очищення плитки, варильних панелей, витяжок і навіть найдрібніших щілин. Видаляються навіть найстійкіші забруднення. Парова праска скорочує звичайний час прасування вдвічі. Насадка для підлоги EasyFix вражає гнучким шарніром для чудової ергономіки та пластинчастою підошвою для ідеальних результатів очищення підлоги. За допомогою зручного кріплення на липучці серветка з мікроволокна легко та швидко фіксується на насадці для підлоги та знімається без контакту з брудом. Знімний бак для води можна постійно поповнювати - для безперервного прибирання. Додаткові деталі: місце для зберігання кабелю, аксесуарів і насадки для підлоги.