Пароочиститель SC 4 EasyFix Iron

Пароочиститель SC 4 EasyFix Iron с насадкой для пола EasyFix и паровым утюгом. Оснащен съемным бачком, наполняемым водой без отключения аппарата для непрерывного выполнения уборочных работ.

Очень удобен в использовании SC 4 EasyFix Iron очищает без химических средств и может применяться в любом месте дома. Используя двухступенчатое регулирование подачи пара, ее интенсивность может быть подобрана в зависимости от поверхности и степени загрязнение. При тщательном уборке пароочистителем от Kärcher удаляется 99,99% всех распространенных в быту бактерий с твердых поверхностей. При использовании правильных аксессуаров, аппарат обеспечивает отличные результаты очистки плитки, варочных панелей, вытяжек и даже мельчайших щелей. Удаляются даже самые стойкие загрязнения. Паровой утюг сокращает обычное время глажки вдвое. Насадка для пола EasyFix поражает гибким шарниром для отличной эргономики и пластинчатой ​​подошвой для идеальных результатов очистки. С помощью удобного крепления на липучке салфетка из микроволокна легко и быстро фиксируется на насадке для пола изнимаеться без контакта с грязью. Съемный бак для воды можно постоянно пополнять – для непрерывного уборки. Дополнительные детали: место для хранения кабеля, аксессуаров и насадки для пола.

Особенности и преимущества
Съемный бак для постоянного долива воды
Съемный бак для постоянного долива воды
Возможность дозаправки водой в любое время позволяет выполнять работы без долгих перерывов.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Отсек для кабеля
Отсек для кабеля
Возможность аккуратного хранения кабеля и принадлежностей.
Паровой утюг EasyFinish
  • Паровой утюг с фиксированной температурой, автоматическим отключением и улучшенной подошвой для легкого скольжения по материалу. Экономия времени на глажку до 50%.
Многофункциональные аксессуары
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
  • Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
  • Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
  • Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Выключатель на корпусе аппарата
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 100
Мощность нагревателя (Вт) 2000
Макс. давление пара (бар) макс. 3,5
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 4
Емкость котла (л) 0,5
Емкость бака (л) 0,8
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,05
Вес (с упаковкой) (кг) 7,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 380 x 251 x 273

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Комплектация

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Порошок антинакипина: 3 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Паровой утюг EasyFinish
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
  • Разъем для утюга
  • Интегрированный выключатель
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Глажка
