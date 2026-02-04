Пароочисник SC 4 Deluxe Iron

Пароочисник SC 4 Deluxe Iron забезпечує зручне чищення парою без перерв, пов'язаних із доливом води. Він оснащений практичним відсіком для приладдя та укомплектований паровою праскою.

Потужний пароочисник SC 4 Deluxe Iron, тиск пари на виході якого досягає 4,0 бар, під час чищення твердих поверхонь знищує до 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾. Він оснащений знімним бачком, який може наповнюватися водою в будь-який час, що виключає невиправдані перерви в роботі. Дуже великий вбудований відсік для приладдя дає змогу зручно розмістити насадки, кабель і шланг. Іншими особливостями оснащення є світлодіодний індикатор режимів, ергономічна насадка для підлоги EasyFix з шарніром, пластинчастою підошвою і практичною системою кріплення серветки липучкою та численні аксесуари для видалення стійких забруднень із кухонних плит, витяжок, зі швів керамічної плитки тощо. Апарат має 3-ступінчастий регулятор подачі пари, що дає змогу адаптувати інтенсивність оброблення поверхонь до їхнього вигляду та ступеня забрудненості. У комплект поставки входить також парова праска, що дає змогу здійснювати прасування з економією до 50 % часу.

Особливості та переваги
Пароочисник SC 4 Deluxe Iron: Зйомний бак для постійного доливання води
Зйомний бак для постійного доливання води
Можливість дозаправки водою в будь-який час дозволяє виконувати роботи без довгих перерв.
Пароочисник SC 4 Deluxe Iron: Зручне місце для зберігання аксесуарів та місце для паркування
Зручне місце для зберігання аксесуарів та місце для паркування
Зручне зберігання приладдя, подовжувальної трубки, кабелів та парового шлангу. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Пароочисник SC 4 Deluxe Iron: Світлодіодний індикатор на корпусі апарата
Світлодіодний індикатор на корпусі апарата
Під час нагрівання світлодіод червоний. Зелений колір вказує на режим готовності до роботи.
Парова праска EasyFinish
  • Парова праска з фіксованою температурою, автоматичним відключенням та покращеною підошвою для легкого ковзання по матеріалу. Економія часу на прасування до 50%.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкою
  • Оптимальні результати прибирання на всіх типах твердих підлог по всьому будинку завдяки ефективній технології ламелей.
  • Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом.
  • Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Багатофункціональні аксесуари
  • Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
  • Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
  • Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Триступінчасте регулювання витрати пари
  • Потік пари можна адаптувати до поверхні та ступеня забруднення.
Кнопка вкл / викл на апараті
  • Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Сертифікат тестування¹⁾ Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
Площа прибирання від 1 заправки (м²) прим. 130
Потужність нагрівача (Вт) 2200
Максимальний тиск пари (бар) 4
Довжина кабелю. (м) 5
Час нагріву (хв) 3
Ємність котла (л) 0,5
Ємність бака (л) 1,3
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 5,55
Вага (з упаковкою) (кг) 10,253
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 400 x 265 x 300

¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).

Комплектація

  • Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
  • Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
  • Порошок антинакипіну: 3 шт.
  • Точкове сопло
  • Ручна насадка
  • Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
  • Щітка для очищення швів
  • Парова праска EasyFinish
  • Насадка для підлоги: EasyFix
  • Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
  • Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м

Оснащення

  • Запобіжник
  • Запобіжний клапан
  • Регулятор витрати пари: на пристрої (3 рівня)
  • Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
  • Паровий шланг із пістолетом: 2.3 м
  • Роз'єм для підключення парової праски
  • Інтегрований вимикач
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Крани
  • Умивальники
  • Кахель
  • Вікна та скляні поверхні
  • Витяжки
  • Варильні панелі
  • Прасування
  • Шви між плитками
Аксесуари
Запчастини для SC 4 Deluxe Iron

