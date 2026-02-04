Потужний пароочисник SC 4 Deluxe Iron, тиск пари на виході якого досягає 4,0 бар, під час чищення твердих поверхонь знищує до 99,99 % вірусів¹⁾ і поширених у побуті бактерій²⁾. Він оснащений знімним бачком, який може наповнюватися водою в будь-який час, що виключає невиправдані перерви в роботі. Дуже великий вбудований відсік для приладдя дає змогу зручно розмістити насадки, кабель і шланг. Іншими особливостями оснащення є світлодіодний індикатор режимів, ергономічна насадка для підлоги EasyFix з шарніром, пластинчастою підошвою і практичною системою кріплення серветки липучкою та численні аксесуари для видалення стійких забруднень із кухонних плит, витяжок, зі швів керамічної плитки тощо. Апарат має 3-ступінчастий регулятор подачі пари, що дає змогу адаптувати інтенсивність оброблення поверхонь до їхнього вигляду та ступеня забрудненості. У комплект поставки входить також парова праска, що дає змогу здійснювати прасування з економією до 50 % часу.