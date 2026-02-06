SC 5 EasyFix Iron - це справжній універсальний інструмент для очищення парою. З тиском пари 4,2 бар це найпотужніший пароочищувач у своєму класі. Парова праска, що поставляється з ним, скорочує час звичайного прасування вдвічі. Завдяки функції VapoHydro, додавання гарячої води дає змогу швидко видалити та змити стійкий бруд. Змінне регулювання пари може бути адаптоване до поверхні та бруду. Знімний резервуар для води дає змогу продовжувати роботу без перерв. SC 5 також має вбудований відсік для зберігання кабелів, відсік для приладдя, а також паркувальне місце для насадки для підлоги. Пристрій працює без використання хімікатів і забезпечує чистоту в усьому будинку. Ретельне очищення видаляє 99,99% усіх звичайних побутових бактерій зі звичайних твердих домашніх поверхонь. Різноманітні аксесуари ідеально очищають плитку, варильні панелі, витяжку та навіть найменші щілини. Насадка для підлоги EasyFix із гнучким з'єднанням гарантує чудову ергономіку, а технологія ламелей забезпечує чудові результати очищення. Використовуючи систему липучок серветку для підлоги з мікроволокна можна легко прикріпити до насадки для підлоги і знову зняти без контакту з брудом.