Пароочисник SC 5 EasyFix Iron
Робота на повну потужність: пароочисник SC 5 EasyFix Iron з тиском пари 4,2 бар і праскою. Включає підлогову насадку EasyFix, функцію VapoHydro, резервуар для води та насадку для підлоги.
SC 5 EasyFix Iron - це справжній універсальний інструмент для очищення парою. З тиском пари 4,2 бар це найпотужніший пароочищувач у своєму класі. Парова праска, що поставляється з ним, скорочує час звичайного прасування вдвічі. Завдяки функції VapoHydro, додавання гарячої води дає змогу швидко видалити та змити стійкий бруд. Змінне регулювання пари може бути адаптоване до поверхні та бруду. Знімний резервуар для води дає змогу продовжувати роботу без перерв. SC 5 також має вбудований відсік для зберігання кабелів, відсік для приладдя, а також паркувальне місце для насадки для підлоги. Пристрій працює без використання хімікатів і забезпечує чистоту в усьому будинку. Ретельне очищення видаляє 99,99% усіх звичайних побутових бактерій зі звичайних твердих домашніх поверхонь. Різноманітні аксесуари ідеально очищають плитку, варильні панелі, витяжку та навіть найменші щілини. Насадка для підлоги EasyFix із гнучким з'єднанням гарантує чудову ергономіку, а технологія ламелей забезпечує чудові результати очищення. Використовуючи систему липучок серветку для підлоги з мікроволокна можна легко прикріпити до насадки для підлоги і знову зняти без контакту з брудом.
Особливості та переваги
Функція VapoHydroДобавка гарячої води в струмінь пари полегшує відокремлення і видалення забруднень. Забезпечується ще кращий результат прибирання.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Зйомний бак для постійного доливання водиДля безперервного прибирання і зручного доливання води
Мультифункціональні аксесуари, в тому числі парова праска
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
- Парова праска з фіксованою температурою, автоматичним відключенням та покращеною підошвою для легкого ковзання по матеріалу. Економія часу на прасування до 50%.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
Чотири режими подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
- Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Кнопка вкл / викл на апараті
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Відсік для кабелю
- Можливість акуратного зберігання кабелю та приладдя.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 150
|Потужність нагрівача (Вт)
|2250
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 4,2
|Довжина кабелю. (м)
|6
|Час нагріву (хв)
|3
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1,5
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|439 x 301 x 305
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae).
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 1 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипіну: 3 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Парова праска EasyFinish
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на пристрої (4 рівня)
- Бак: Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.
- Паровий шланг із пістолетом: 2.3 м
- Роз'єм для підключення парової праски
- Інтегрований вимикач
- Функція VapoHydro
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
- Прасування
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для SC 5 EasyFix Iron
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.