Акумуляторний тример для газонів
Акумуляторний тример для трави Kärcher — універсальний помічник в саду. Не лише забезпечує акуратний зріз навіть по краях газону, а й є незамінним для стрижки важкодоступних місць, зокрема кутів і вузьких ділянок. Ергономічний дизайн ручки гарантує зручне положення тіла під час роботи, запобігаючи надмірному навантаженню на спину.
Особливості
Автоматичне регулювання нейлонової ліски
Потужний двигун та автоматичне регулювання нейлонової ліски гарантують бездоганний результат під час стрижки трави. Для початку роботи достатньо встановити котушку в нижню частину барабана — і ваш акумуляторний тример буде готовий до використання. Якщо ліска закінчиться під час роботи, її можна автоматично підрегулювати натисканням перемикача пристрою.
Тримерна ліска зі скрученого нейлону для точного зрізу
Скручена нейлонова ліска забезпечує чистий і точний зріз під час стрижки трави. Це дає змогу значно акуратніше підстригати газон, особливо по краях і у важкодоступних місцях.
Додаткове використання ножів для складних завдань
Тример садовий підходить не лише для підстригання країв газону, а й для догляду за більшими площами або ділянками з дикою рослинністю. За потреби можна використовувати леза тримера для складніших завдань, зокрема стрижки густої порослі чи бур’янів.
Завжди рівний зріз по краях газону завдяки голівці тримера, яка обертається.
Технологія Real Time: акумулятор відображає залишковий час роботи, час заряджання та рівень заряду.
Ергономічне рішення для скошування і підрівнювання навіть під низькими об'єктами, наприклад, садовими лавками
Пристосування для захисту рослин запобігає їхньому пошкодженню під час роботи.
Індивідуальне регулювання висоти забезпечує правильне й комфортне робоче положення.
Запобіжний кожух захищає користувача від трави, що розлітається під час скошування.
Переваги
Рекомендації щодо використання
Докладніше про те, як найліпше використовувати тример садовий.
Підготовка
Перед роботою перевірте ділянку: приберіть каміння, гілки та інші предмети. Для рівних територій підійдуть електричні та акумуляторні тримери, а для нерівного рельєфу — моделі з верхнім розташуванням двигуна.
Косіння
- Рухайте тримером справа наліво, щоб трава вкладалася рівно.
- На схилах починайте знизу, рухаючись горизонтальними смугами.
- Біля дерев і бордюрів використовуйте ліску, щоб уникнути пошкоджень.
Догляд
Після роботи очистіть тример від трави та зберігайте в сухому місці. Якщо ліска ховається всередину — вимкніть пристрій і поправте вручну. Зберігайте інструмент у сухому місці, подалі від вологи та пилу.
Kärcher Battery Power 18 В
LTR 18-25 Battery
Акумуляторний тример для газону LTR 18-25 Battery зручно розміщується в руці користувача, а діаметр зрізу 25 см дозволяє легко проникати в усі кути і вузькі місця в саду, забезпечуючи точну і акуратну стрижку газону.
Напруга акумулятора: 18 В
Діаметр зрізу: 25 cм
Швидкість різання: 9500 об/хв
Товщина ліски тримера: 1.6 мм
Продуктивність на одній зарядці *: 300 м
* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 А · год.
LTR 18-30 Battery
Зручна стрижка газону за допомогою акумуляторного тримера для газону LTR 18-30 Battery. Можливість регулювання кута нахилу триммера дозволяє виробляти стрижку навіть під об'єктами, розташованими низько над землею.
Напруга акумулятора: 18 В
Діаметр зрізу: 30 cм
Швидкість різання: 7800 об / хв
Товщина ліски тримера: 1.6 мм
Продуктивність на одній зарядці *: 350 м
* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В / 2,5 А · год.
LTR 3-18 Dual Battery
Потужний, ефективний і зручний - високопродуктивний двигун 36 В, що живиться від двох акумуляторів 18 В, перетворює стрижку газону на задоволення. Також дуже ефективний на високій траві.
Напруга акумулятора: 2 x 18 В = номінальна напруга двигуна 36 В
Діаметр різання: 30 см
Швидкість: 7400 об/хв
Діаметр леза: 1,6 мм
Продуктивність на одному заряді акумулятора*: 600 м
* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 2 x 18 В / 2,5 Ач.
Kärcher Battery Power 36 В
LTR 36-33 Battery
Акумулятор на 36 В і максимальна продуктивність в 600 м скошування на одну зарядку роблять LTR 36-33 Battery справжнім флагманом лінійки тримерів Kärcher. При цьому інструмент залишається зручним для користувача з ергономічної точки зору, завдяки плечовому ременю і рукоятці з двома ручками.
Напруга акумулятора: 36 В
Діаметр зрізу: 28-33 cм
Швидкість різання: 7000 об / хв
Товщина ліски тримера: 2.0 мм
Продуктивність на одній зарядці *: 600 м
* Максимальна продуктивність зі змінним акумулятором Kärcher Battery Power 36 В / 2,5 А · год.
Тример для трави: різновиди
Як купити електротример для трави? Насамперед потрібно визначитися з різновидом.
Традиційні паливні моделі
На перший погляд здається, що це потужне рішення для великих ділянок. Проте на практиці це важке, шумне обладнання, що вимагає регулярного обслуговування й витрат на паливо. Крім того, під час роботи виділяються вихлопні гази, що робить їх менш екологічними та незручними у використанні.
Мережеві електричні моделі
Тример для трави з підключенням до мережі справляє враження доступного та тихого інструмента, однак залежить від розетки. Основні плюси — доступна ціна та екологічність. Проте довжина шнура обмежує зону дії, а подовжувачі створюють зайві незручності та ризики під час роботи.
Акумуляторні тримери Kärcher — оптимальний вибір
Акумуляторні тримери Kärcher поєднують всі переваги інших типів, усуваючи їхні недоліки. Вони забезпечують тихість та екологічність, при цьому надаючи повну мобільність без прив'язки до розетки. Ці моделі не потребують палива, легко впораються з будь-якими завданнями на присадибній ділянці та відрізняються надійністю німецької якості.
Серед ключових переваг акумуляторних тримерів Kärcher — зручність використання, мінімальна вага, швидка зарядка та тривалий час роботи. Це ідеально збалансоване рішення для тих, хто цінує комфорт, зручність та максимальну ефективність роботи на ділянці.
Як вибрати тример для трави електричний?
Кожна характеристика важлива. Обов’язково порівняйте перед придбанням.
Площа та рельєф ділянки
Для невеликих газонів та підрізання по краях ідеально підходить модель Kärcher LTR 18-25 Battery — надлегкий та ергономічний інструмент для точних робіт. Якщо маєте складний рельєф або густу рослинність, зверніть увагу на LTR 36-33 Battery або LTR 3-18 Dual Battery Set — потужні тримери, здатні справлятися навіть із високою травою та бур’янами.
Ширина покосу
Тримери Kärcher мають оптимальну ширину скошування для кожного завдання: вузька головка в моделях LTR 18-25 (діаметр різу 25 см) та LTR 18-30 (діаметр різу 30 см) забезпечує точне підрізання у важкодоступних місцях, а ширший покіс у LTR 36-33 (діаметр різу 33 см) дозволяє швидко обробляти більші площі.
Конструкція штанги
У тримерів Kärcher різні типи штанг і всі моделі відзначаються зручною вагою для роботи без перевтоми: у LTR 18-25 – фіксована штанга (простий та легкий варіант для невеликих ділянок), у LTR 18-30 та LTR 3-18 Dual Battery – телескопічна, яку можна відрегулювати під зріст користувача для максимальної зручності, а у найпотужнішого LTR 36-33 – роз’ємна штанга, що поєднує силу з можливістю компактного зберігання та транспортування.
Ріжуче оснащення
У тримерах Kärcher використовується скручена ліска з автоматичною подачею: у LTR 18-25 та LTR 18-30 вона має діаметр 1,6 мм (у 18-30 додатково можна ставити пластиковий ніж), у більш потужного LTR 3-18 Dual Battery – товстіша ліска 2 мм з опцією ножа, а у флагманського LTR 36-33 також 2 мм ліска з 3-ступеневим регулюванням ширини зрізу та можливістю роботи з ножем, що дозволяє ефективно косити навіть густу й високу траву. При цьому в моделі LTR 36-33 передбачене автоматичне регулювання довжини ліски для зручної безперервної роботи.
Вага та габарити
Вага тримерів Kärcher відрізняється залежно від моделі: LTR 18-25 – 1,85 кг, надзвичайно легкий і зручний для тривалої роботи; LTR 18-30 – 2,5 кг, з телескопічною штангою для комфортної роботи під різний зріст; LTR 3-18 Dual Battery – 2,42 кг, оптимальний за балансом потужності та ваги; LTR 36-33 – 2,7 кг, але завдяки роз’ємній штанзі й плечовому ременю ним комфортно користуватися навіть під час тривалого косіння.
Комплектація
Комплектація тримерів Kärcher різниться за моделями: LTR 18-25 Battery Set одразу постачається з акумулятором і швидким зарядним пристроєм; LTR 18-30 Battery продається без акумулятора та зарядки; LTR 3-18 Dual Battery Set має у комплекті два акумулятори 18 В та швидкий двоканальний зарядний пристрій для тривалої роботи; а найпотужніший LTR 36-33 Battery також іде без акумулятора й зарядки, зате оснащений плечовим ременем для зручності під час косіння.
Гарантія
Вибирайте модель із гарантією, щоб отримати можливість безкоштовного ремонту в разі потреби. Це також сигналізує про якість виробу. На всі акумуляторні тримери Kärcher надається офіційна гарантія на 1 рік, яку можна подовжити до 2 років за умови реєстрації за сайті. Ми — за довговічність техніки.
Ціна
Вартість тримера залежить від технічних характеристик та комплектації. Вагаєтесь, тример електричний купити чи іншого різновиду? Вибирайте міні тример для трави з оптимальним співвідношенням ціни та якості для довготривалого використання.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.