Акумуляторний тример для газонів

Цей акумуляторний тример для газону має вражаючу потужність. Він значно полегшує догляд за травою та боротьбу з упертими бур’янами, навіть у важкодоступних місцях. Акумуляторний тример LTR 36-33 Battery забезпечує легке й ефективне підстригання трави навколо дерев, живоплотів і стежок. Процес простіший, ніж будь-коли раніше.

Зручність використання

Акумуляторні тримери не мають дротів, що забезпечує свободу рухів. Ви можете легко переміщатися територією без обмежень.

Легкість і маневреність

Ці інструменти зазвичай легші за електротримери, що дає змогу тримати їх в руках довше без втоми та забезпечує високу маневреність.

Тиха робота

Акумуляторні тримери працюють значно тихіше за бензинові аналоги, що знижує рівень шуму і не турбує оточуючих.

Екологічність

Не виділяють вихлопних газів, що робить їх екологічно чистим варіантом для вашого саду чи городу.

Просто доглядати

З акумуляторними тримерами не потрібно турбуватися про зміни масла чи бензину. Це зменшує час на обслуговування і знижує витрати.

Потужність і ефективність

Сучасні акумуляторні тримери забезпечують достатню потужність для ефективної роботи, водночас легко виконують завдання на різних типах трави.

Довговічність

Якісні акумулятори забезпечують тривалу роботу. А з можливістю швидкої заміни або зарядки ви не втратите в часі на виконання робіт.