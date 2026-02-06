Акумуляторний тример LTR 18-30 Battery
Справді універсальне рішення: акумуляторний тример LTR 18-30 Battery забезпечує зручну роботу, дозволяє легко викошувати траву в кутах і акуратно підрізає її по краях газонів. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.
Акумуляторний триммер LTR 18-30 Battery гарантує точні зрізи за допомогою крученої ліски і з легкістю досягає кожного куточка в саду, а його функція обрізання країв залишає чіткі, чисті краї газону вздовж доріжок і патіо. Весь цей час подача ліскі автоматично регулюється, щоб гарантувати ідеальний зріз трави. Кут нахилу також регулюється для легкого підстригання трави під перешкодами, які низько розташовані, наприклад, садова лавка. Відкидна скоба для захисту рослин запобігає випадковому пошкодженню прилеглих квітів і дерев. При цьому телескопічна штанга триммера і регульована по висоті друга рукоятка виключають перевтому, забезпечуючи роботу в зручній вертикальній позі. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.
Особливості та переваги
Ефективна система різанняЛіска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Можливість використання ножаПоворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
Поворотна головка тримераЗручне скошування трави навіть під низькими перешкодами (наприклад садовими лавками).
Відкидна скоба для захисту рослин
- Захищає рослини при скошуванні трави вздовж клумб або під деревами.
Телескопічна штанга
- Підстроюється під зріст користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
Ергономічна рукоятка
- Гумова рукоятка для надійного утримання інструменту і зручного виконання робіт.
- Можливість регулювання другої рукоятки по висоті для роботи в зручній позі.
Автоматичне подовження ліски
- Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Практичний захисний кожух
- Захисний кожух захищає користувача від трави, що розлітається в процесі косіння.
- Можливість зручної укладки інструменту на час перерв в роботі завдяки додатковим опорним точкам.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Оптимальне використання лез тримера
- Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Діаметр зрізу (см)
|30
|Різак-стример
|Головка тримера
|Подовження ліски
|автмоатичне
|Геометрія ліски тримера
|скручена
|Діаметр ліски (мм)
|1,6
|Регулятор швидкості обертання
|ні
|Частота обертання (об/хв)
|7800
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (м)
|макс. 350 (2,5 А·год) / макс. 700 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 30 (2,5 А·год) / макс. 60 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,15
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1325 x 312 x 315
* Край газону
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
Оснащення
- Котушка
- Захист рослин
- Регулювання нахилу
- Додаткова рукоятка
- Обертальна головка тримера
Відео
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
Аксесуари
Запчастини для LTR 18-30 Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.