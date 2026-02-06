Акумуляторний триммер LTR 18-30 Battery гарантує точні зрізи за допомогою крученої ліски і з легкістю досягає кожного куточка в саду, а його функція обрізання країв залишає чіткі, чисті краї газону вздовж доріжок і патіо. Весь цей час подача ліскі автоматично регулюється, щоб гарантувати ідеальний зріз трави. Кут нахилу також регулюється для легкого підстригання трави під перешкодами, які низько розташовані, наприклад, садова лавка. Відкидна скоба для захисту рослин запобігає випадковому пошкодженню прилеглих квітів і дерев. При цьому телескопічна штанга триммера і регульована по висоті друга рукоятка виключають перевтому, забезпечуючи роботу в зручній вертикальній позі. Поставляється без акумулятора і зарядного пристрою.