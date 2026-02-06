Аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery, оснащаемый витой леской для чистого среза травы, позволяет без проблем скашивать ее даже в углах и других труднодоступных местах, а также аккуратно обрабатывать края газонов, примыкающие к дорожкам или террасам. Автоматическое удлинение лески обеспечивает постоянную рабочую ширину. Для скашивания травы под низкими препятствиями предусмотрена возможность легкого отклонения головки триммера. Откидная скоба для защиты растений исключает случайное повреждение деревьев или цветочных растений. При этом телескопическая штанга триммера и регулируемая по высоте вторая рукоятка исключают переутомление, обеспечивая работу в удобной вертикальной позе. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.