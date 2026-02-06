Аккумуляторный триммер для газонов

Аккумуляторный триммер для травы Kärcher - универсальный помощник в саду. Не только обеспечивает аккуратный срез даже по краям газона, но и является незаменимым для стрижки труднодоступных мест, в частности углов и узких участков. Эргономичный дизайн ручки гарантирует удобное положение тела во время работы, предотвращая чрезмерную нагрузку на спину.

Триммер для газонов

Особенности

Автоматическая регулировка нейлоновой лески

Мощный двигатель и автоматическая регулировка нейлоновой лески гарантируют безупречный результат при стрижке травы. Для начала работы достаточно установить катушку в нижнюю часть барабана - и ваш аккумуляторный триммер будет готов к использованию. Если леска закончится во время работы, ее можно автоматически подрегулировать нажатием переключателя устройства.

Автоматическая регулировка нейлоновой лески

Триммерная леска из скрученного нейлона для точного среза

Скрученная нейлоновая леска обеспечивает чистый и точный срез при стрижке травы. Это позволяет значительно аккуратнее подстригать газон, особенно по краям и в труднодоступных местах.

Триммерная леска из крученого нейлона обеспечивает точный срез

Дополнительное использование триммерных ножей для сложных работ

Триммер садовый подходит не только для стрижки краев газона, но и для ухода за большими площадями или участками с дикой растительностью. При необходимости можно использовать лезвия триммера для более сложных задач, в частности стрижки густой поросли или сорняков.

Использование триммерных ножей для сложных работ
Edging Lawn trimmer

Всегда ровный срез по краям газона благодаря вращающейся головке триммера.

Battery display

Технология Real Time: аккумулятор показывает оставшееся время работы, время зарядки и емкость.

Egonomic trimming

Эргономичное решение для скашивания и подравнивания даже под низкими объектами, например, садовыми скамейками

Edge trimming flowers

Приспособление для защиты растений предотвращает их повреждения во время работы.

Height control

Индивидуальная регулировка высоты обеспечивает правильное и комфортное рабочее положение.

Tall grass trimming

Предохранительный кожух защищает пользователя от травы, разлетающейся во время скашивания.

Преимущества

Этот аккумуляторный триммер для газона имеет впечатляющую мощность. Он значительно облегчает уход за травой и борьбу с упрямыми сорняками, даже в труднодоступных местах. Аккумуляторный триммер LTR 36-33 Battery обеспечивает легкое и эффективное подстригание травы вокруг деревьев, живых изгородей и тропинок. Процесс проще, чем когда-либо прежде.

Удобство использования
Аккумуляторные триммеры не имеют проводов, что обеспечивает свободу движений. Вы можете легко перемещаться по территории без ограничений.

Легкость и маневренность
Эти инструменты обычно легче электротриммеры, что позволяет держать их в руках дольше без усталости и обеспечивает высокую маневренность.

Тихая работа
Аккумуляторные триммеры работают значительно тише бензиновых аналогов, что снижает уровень шума и не беспокоит окружающих.

Экологичность
Не выделяют выхлопных газов, что делает их экологически чистым вариантом для вашего сада или огорода.

Просто ухаживать
С аккумуляторными триммерами не нужно беспокоиться о смене масла или бензина. Это уменьшает время на обслуживание и снижает расходы.

Мощность и эффективность
Современные аккумуляторные триммеры обеспечивают достаточную мощность для эффективной работы, одновременно легко выполняют задачи на различных типах травы.

Долговечность
Качественные аккумуляторы обеспечивают длительную работу. А с возможностью быстрой замены или зарядки вы не потеряете во времени на выполнение работ.

icon_arrow

Аккумуляторный триммер для газона
Рекомендации по использованию триммера

Рекомендации по использованию

Подробнее о том, как лучше всего использовать триммер садовый.

Подготовка
Перед работой проверьте участок: уберите камни, ветки и другие предметы. Для ровных территорий подойдут электрические и аккумуляторные триммеры, а для неровного рельефа - модели с верхним расположением двигателя.

Кошение

  • Двигайте триммером справа налево, чтобы трава укладывалась ровно.
  • На склонах начинайте снизу, двигаясь горизонтальными полосами.
  • Возле деревьев и бордюров используйте леску, чтобы избежать повреждений.

Уход
После работы очистите триммер от травы и храните в сухом месте. Если леска прячется внутрь - выключите устройство и поправьте вручную. Храните инструмент в сухом месте, подальше от влаги и пыли.

Kärcher Battery Power 18 В

LTR 18-25 Battery

Аккумуляторный триммер для газона LTR 18-25 Battery удобно размещается в руке пользователя, а диаметр среза 25 см позволяет легко проникать во все углы и узкие места в саду, обеспечивая точную и аккуратную стрижку газона.

Напряжение аккумулятора: 18 В
Диаметр среза: 25 cм
Скорость резки: 9500 об/мин
Толщина лески триммера: 1.6 мм
Производительность на одной зарядке*: 300 м

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/2,5 А·ч.

LTR 18-30 Battery

Удобная стрижка газона с помощью аккумуляторного триммера для газона LTR 18-30 Battery. Возможность регулирования угла наклона триммера позволяет производить стрижку даже под объектами, расположенными низко над землей.

 

Напряжение аккумулятора: 18 В
Диаметр среза: 30 cм
Скорость резки: 7800 об/мин
Толщина лески триммера: 1.6 мм
Производительность на одной зарядке*: 350 м

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В/2,5 А·ч.

LTR 3-18 Dual Battery

Мощный, эффективный и удобный - высокопроизводительный двигатель 36 В, работающий от двух аккумуляторов 18 В, превращает стрижку газона в удовольствие. Также высокоэффективен на высокой траве.

Напряжение аккумулятора: 2 x 18 В = 36 В мощность двигателя
Диаметр стрижки: 30 см
Скорость: 7400 об/мин
Диаметр лески: 1,6 мм
Производительность на одном заряде аккумулятора*: 600 м

* Максимальная производительность с 2 x 18 В / 2,5 Ач сменными батареями Kärcher Battery Power.



Kärcher Battery Power 36 В

LTR 36-33 Battery

Аккумулятор на 36 В и максимальная производительность в 600 м скашивания на одну зарядку делают LTR 36-33 Battery настоящим флагманом линейки триммеров Kärcher. При этом инструмент остается удобным для пользователя с эргономической точки зрения, благодаря плечевому ремню и рукоятке с двумя ручками.

 

Напряжение аккумулятора: 36 В
Диаметр среза: 28-33 cм
Скорость резки: 7000 об/мин
Толщина лески триммера: 2.0 мм
Производительность на одной зарядке*: 600 м

* Максимальная производительность со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 36 В/2,5 А·ч.

Триммер для травы: разновидности

Как купить электрический триммер для травы? Прежде всего нужно определиться с разновидностью.

Традиционные топливные модели

На первый взгляд кажется, что это мощное решение для больших участков. Однако на практике это тяжелое, шумное оборудование, которое требует регулярного обслуживания и расходов на топливо. Кроме того, во время работы выделяются выхлопные газы, что делает их менее экологичными и неудобными в использовании.

Сетевые электрические модели

Триммер электрический для травы с подключением к сети производит впечатление доступного и тихого инструмента, однако зависит от розетки. Основные плюсы — доступная цена и экологичность. Однако длина шнура ограничивает зону действия, а удлинители создают лишние неудобства и риски во время работы.

Аккумуляторные триммеры Kärcher — оптимальный выбор

Аккумуляторные триммеры Kärcher сочетают все преимущества других типов, устраняя их недостатки. Они обеспечивают тишину и экологичность, при этом предоставляя полную мобильность без привязки к розетке. Эти модели не требуют топлива, легко справляются с любыми задачами на приусадебном участке и отличаются надежностью немецкого качества.

Среди ключевых преимуществ аккумуляторных триммеров Kärcher — удобство использования, минимальный вес, быстрая зарядка и длительное время работы. Это идеально сбалансированное решение для тех, кто ценит комфорт, удобство и максимальную эффективность работы на участке.

Как выбрать триммер садовый электрический?

Каждая характеристика важна. Обязательно сравните перед приобретением.

Аккумуляторные триммеры Kärcher

Площадь и рельеф участка

Для небольших газонов и подрезания по краям идеально подходит модель Kärcher LTR 18-25 Battery — сверхлегкий и эргономичный инструмент для точных работ. Если имеете сложный рельеф или густую растительность, обратите внимание на LTR 36-33 Battery или LTR 3-18 Dual Battery Set — мощные триммеры, способные справляться даже с высокой травой и сорняками.

Триммеры Kärcher имеют оптимальную ширину скашивания

Ширина покоса

Триммеры для покоса травы Kärcher имеют оптимальную ширину скашивания для каждой задачи: узкая головка в моделях LTR 18-25 (диаметр резки 25 см) и LTR 18-30 (диаметр резки 30 см) обеспечивает точное подрезание в труднодоступных местах, а более широкий покос в LTR 36-33 (диаметр резки 33 см) позволяет быстро обрабатывать большие площади.

У триммеров Kärcher разные типы штанг

Конструкция штанги

У триммеров Kärcher разные типы штанг и все модели отличаются удобным весом для работы без переутомления: у LTR 18-25 – фиксированная штанга (простой и легкий вариант для небольших участков), у LTR 18-30 и LTR 3-18 Dual Battery – телескопическая, которую можно отрегулировать под рост пользователя для максимального удобства, а у самого мощного LTR 36-33 – разъемная штанга, сочетающая силу с возможностью компактного хранения и транспортировки.

Режущее оснащение триммеров Karcher

Режущее оборудование

В тримерах Kärcher используется скрученная леска с автоматической подачей: в LTR 18-25 и LTR 18-30 она имеет диаметр 1,6 мм (в 18-30 дополнительно можно ставить пластиковый нож), в более мощном LTR 3-18 Dual Battery – более толстая леска 2 мм с опцией ножа, а у флагманского LTR 36-33 также 2 мм леска с 3-ступенчатой регулировкой ширины среза и возможностью работы с ножом, что позволяет эффективно косить даже густую и высокую траву. При этом в модели LTR 36-33 предусмотрена автоматическая регулировка длины лески для удобной непрерывной работы.

Вес и габариты триммеров Karcher

Вес и габариты

Вес триммеров Kärcher отличается в зависимости от модели: LTR 18-25 – 1,85 кг, чрезвычайно легкий и удобный для длительной работы; LTR 18-30 – 2,5 кг, с телескопической штангой для комфортной работы под разный рост; LTR 3-18 Dual Battery – 2,42 кг, оптимальный по балансу мощности и веса; LTR 36-33 – 2,7 кг, но благодаря разъемной штанге и плечевому ремню им комфортно пользоваться даже во время длительного кошения.

Комплектация триммеров Kärcher

Комплектация

Комплектация триммеров Kärcher различается по моделям: LTR 18-25 Battery Set сразу поставляется с аккумулятором и быстрым зарядным устройством; LTR 18-30 Battery продается без аккумулятора и зарядки; LTR 3-18 Dual Battery Set имеет в комплекте два аккумулятора 18 В и быстрое двухканальное зарядное устройство для длительной работы; а самый мощный LTR 36-33 Battery также идет без аккумулятора и зарядки, зато оснащен плечевым ремнем для удобства во время кошения.

Гарантия

Выбирайте модель с гарантией, чтобы получить возможность бесплатного ремонта при необходимости. Это также сигнализирует о качестве изделия. На все аккумуляторные триммеры Kärcher предоставляется официальная гарантия на 1 год, которую можно продлить до 2 лет при условии регистрации на сайте. Мы — за долговечность техники.

Цена

Стоимость триммера зависит от технических характеристик и комплектации. Сомневаетесь, триммер купить для травы электрический или иной разновидности? Выбирайте мини триммер для травы с оптимальным соотношением цены и качества для долговременного использования.

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.

Перейти к продуктам на базе аккумуляторной платформы 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.

Перейти к продуктам на базе аккумуляторной платформы 36

