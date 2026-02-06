Аккумуляторный триммер LTR 18-25 Battery
Эргономичный для захвата, ультралегкий и простой в эксплуатации: аккумуляторный триммер для LTR 18-25. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Аккумуляторный триммер LTR 18-25 с батарейным питанием - это бесшумное и надежное оборудование. Его витая линия резки является особенно полезной функцией: она не только гарантирует точный срез, но и легко достигает каждого уголка сада. Линия регулируется автоматически, чтобы обеспечить идеальную длину. Более того, функция обрезки кромок облегчает создание чистых, четких краев вдоль дорожек и патио. Аккумуляторный триммер чрезвычайно легок, а конструкция рукоятки двумя руками делает его очень удобным для хранения и использования. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Малый весЛегкий триммер позволяет без переутомления скашивать газонную траву.
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Эргономичная рукоятка
- Вторая рукоятка обеспечивает работу в удобной позе, уменьшающей нагрузку на опорно-двигательный аппарат.
Практичный защитный кожух
- Защитный кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы.
- Возможность удобной укладки инструмента на время перерывов в работе благодаря дополнительным опорным точкам.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|25
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|1,6
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота вращения (об/мин)
|9500
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 300 (2,5 А·ч) / макс. 600 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 30 (2,5 А·ч) / макс. 60 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,39
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1184 x 296 x 386
* Край газона
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Оснащение
- Катушка с леской
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Видео
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
Принадлежности
