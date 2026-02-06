Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery - це безшумний і надійний апарат. Його кручена ліска не тільки гарантує точний зріз, але і легко досягає кожного куточка саду. Подача ліски регулюється автоматично, щоб забезпечити її ідеальну довжину. Більш того, функція зрізання полегшує створення чистих, чітких країв уздовж доріжок і патіо. Акумуляторний тример надзвичайно легкий, а конструкція подвійної рукоятки робить його дуже зручним для зберігання та використання.