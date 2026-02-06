Триммер для газона LTR 3-18 с двумя аккумуляторами является высокоэффективным и удобным решением для идеального стрижки газонов и их краев. Его мощный 36 В двигатель, который питается от двух 18 В литий-ионных батарей, обеспечивает выдающуюся производительность. Эргономично спроектированные регулируемая рукоятка и телескопический стержень триммера гарантируют удобство в использовании, а вращающаяся режущая струна позволяет точно подстригать траву, избегая повреждения растений и деревьев благодаря сложной ограждения. Этот беспроводной триммер эффективно справляется с узкими углами и сложнодоступными местами в вашем саду. Переменный угол наклона триммерной головки позволяет достичь высоких результатов даже под препятствиями или на склонах, а автоматическая регулировка длины нити обеспечивает идеальный срез каждый раз.