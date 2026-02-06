Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual

Тример для газону LTR 3-18 з двома акумуляторами - потужний, ефективний і зручний: високопродуктивний двигун 36 В, що живиться від двох акумуляторів 18 В, перетворює стрижку газону на задоволення. Також дуже ефективний на високій траві.

Тример для газону LTR 3-18 із двома акумуляторами є високоефективним та зручним рішенням для ідеального підстригання газонів та їхніх країв. Його потужний 36 В двигун, який живиться від двох 18 В літій-іонних батарей, забезпечує видатну продуктивність. Ергономічно спроектовані регульована рукоятка та телескопічний стрижень тримера гарантують зручність у використанні, а обертова ріжуча струна дозволяє точно підстригати траву, уникаючи пошкодження рослин і дерев завдяки складній огорожі. Цей бездротовий тример ефективно справляється з вузькими кутами та складнодоступними місцями у вашому саду. Змінний кут нахилу тримерної головки дозволяє досягти високих результатів навіть під перешкодами чи на схилах, а автоматичне регулювання довжини нитки забезпечує ідеальний зріз кожного разу.

Особливості та переваги
Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual: Продуктивність 36-вольтної техніки
Продуктивність 36-вольтної техніки
Потужний 36 В двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.
Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual: Ефективна система різання
Ефективна система різання
Ліска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual: Можливість використання ножа
Можливість використання ножа
Поворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
Поворотна головка тримера
  • Зручне скошування трави навіть під низькими перешкодами (наприклад садовими лавками).
Відкидна скоба для захисту рослин
  • Захищає рослини при скошуванні трави вздовж клумб або під деревами.
Телескопічна штанга
  • Підстроюється під зріст користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
Ергономічна рукоятка
  • Гумова рукоятка для надійного утримання інструменту і зручного виконання робіт.
  • Кутове положення другої рукоятки регулюється для роботи в зручній позі.
Автоматичне подовження ліски
  • Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Оптимальне використання лез тримера
  • Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора стану його заряду, часу роботи або заряду, що залишається.
  • Обидва змінних акумулятора можуть використовуватися і в інших апаратах на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга двигуна (В) 36
Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Діаметр зрізу (см) 30
Різак-стример Головка тримера
Подовження ліски автмоатичне
Геометрія ліски тримера скручена
Діаметр ліски (мм) 2
Регулятор швидкості обертання ні
Частота обертання (об/хв) 8000
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Необхідна кількість акумуляторів (шт.) 2
Продуктивність від заряду батареї * (м) макс. 600 (2,5 А·год) / макс. 1200 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 35 (2,5 А·год) / макс. 70 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 2,42
Вага (з упаковкою) (кг) 3,618
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 345 x 350 x 1285

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Плечовий ремінь

Оснащення

  • Котушка
  • Захист рослин
  • Регулювання нахилу
  • Додаткова рукоятка
  • Обертальна головка тримера
Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual
Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual

Відео

Області застосування
  • Газон
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LTR 3-18 Dual

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
