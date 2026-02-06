Акумуляторний тример LTR 3-18 Dual
Тример для газону LTR 3-18 з двома акумуляторами - потужний, ефективний і зручний: високопродуктивний двигун 36 В, що живиться від двох акумуляторів 18 В, перетворює стрижку газону на задоволення. Також дуже ефективний на високій траві.
Тример для газону LTR 3-18 із двома акумуляторами є високоефективним та зручним рішенням для ідеального підстригання газонів та їхніх країв. Його потужний 36 В двигун, який живиться від двох 18 В літій-іонних батарей, забезпечує видатну продуктивність. Ергономічно спроектовані регульована рукоятка та телескопічний стрижень тримера гарантують зручність у використанні, а обертова ріжуча струна дозволяє точно підстригати траву, уникаючи пошкодження рослин і дерев завдяки складній огорожі. Цей бездротовий тример ефективно справляється з вузькими кутами та складнодоступними місцями у вашому саду. Змінний кут нахилу тримерної головки дозволяє досягти високих результатів навіть під перешкодами чи на схилах, а автоматичне регулювання довжини нитки забезпечує ідеальний зріз кожного разу.
Особливості та переваги
Продуктивність 36-вольтної технікиПотужний 36 В двигун із живленням від двох 18-вольтних акумуляторів.
Ефективна система різанняЛіска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Можливість використання ножаПоворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
Поворотна головка тримера
- Зручне скошування трави навіть під низькими перешкодами (наприклад садовими лавками).
Відкидна скоба для захисту рослин
- Захищає рослини при скошуванні трави вздовж клумб або під деревами.
Телескопічна штанга
- Підстроюється під зріст користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
Ергономічна рукоятка
- Гумова рукоятка для надійного утримання інструменту і зручного виконання робіт.
- Кутове положення другої рукоятки регулюється для роботи в зручній позі.
Автоматичне подовження ліски
- Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Оптимальне використання лез тримера
- Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора стану його заряду, часу роботи або заряду, що залишається.
- Обидва змінних акумулятора можуть використовуватися і в інших апаратах на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга двигуна (В)
|36
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Діаметр зрізу (см)
|30
|Різак-стример
|Головка тримера
|Подовження ліски
|автмоатичне
|Геометрія ліски тримера
|скручена
|Діаметр ліски (мм)
|2
|Регулятор швидкості обертання
|ні
|Частота обертання (об/хв)
|8000
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|2
|Продуктивність від заряду батареї * (м)
|макс. 600 (2,5 А·год) / макс. 1200 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 35 (2,5 А·год) / макс. 70 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,42
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,618
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 350 x 1285
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Плечовий ремінь
Оснащення
- Котушка
- Захист рослин
- Регулювання нахилу
- Додаткова рукоятка
- Обертальна головка тримера
Відео
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LTR 3-18 Dual
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.