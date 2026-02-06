Тример для газону LTR 3-18 із двома акумуляторами є високоефективним та зручним рішенням для ідеального підстригання газонів та їхніх країв. Його потужний 36 В двигун, який живиться від двох 18 В літій-іонних батарей, забезпечує видатну продуктивність. Ергономічно спроектовані регульована рукоятка та телескопічний стрижень тримера гарантують зручність у використанні, а обертова ріжуча струна дозволяє точно підстригати траву, уникаючи пошкодження рослин і дерев завдяки складній огорожі. Цей бездротовий тример ефективно справляється з вузькими кутами та складнодоступними місцями у вашому саду. Змінний кут нахилу тримерної головки дозволяє досягти високих результатів навіть під перешкодами чи на схилах, а автоматичне регулювання довжини нитки забезпечує ідеальний зріз кожного разу.