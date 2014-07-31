Глажение с отпариванием

Преимущества глажки паром

Обычный утюг выглаживает ткань благодаря высокой температуре и силе давления от подошвы. Безусловно, у таких аппаратов есть резервуары для воды и они могут создавать пар. Однако, такого парового давления мало. Другое дело – паровой утюг. Он выполняет свои функции только и исключительно благодаря водяному пару.



Микрочастицы горячего водяного пара проникают в структуру ткани и мгновенно разглаживают ее. Благодаря этому процесс глажки паром выполняется быстро и точно, а Вы тратите меньше времени и усилий. Кроме того, данный способ глажки является безопасным для любого вида тканей. Следует отметить, что традиционным утюгом нельзя гладить, например, пальто, куртки, костюмы и вечерние платья или декоративные элементы одежды. При глажке паром Вам не нужно задумываться, сможете ли Вы навредить ткани.

Дополнительное преимущество предлагаемого способа утюжки: возможность гладить вертикально (например, шторы и тюль) или на вешалке (платья, пиджаки).



Какие преимущества Вы получаете?

Водяной пар обладает дезинфицирующими свойствами. Это означает, что при глажке Вы можете избавиться от многих бактерий, вирусов или других вредных микробов. Особенно это важно для постельного белья, нижнего белья и детской одежды. Полезно знать, что водяной пар также удаляет остатки химических веществ. Это весомый плюс для аллергиков и людей, страдающих разными кожными недугами. К тому же, такой способ глажки освежает одежду и помогает избавиться от неприятных запахов (сигаретного дыма или запаха одежды, которая долго лежала в шкафу).