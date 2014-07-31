Глажение с отпариванием
Глажка является одной из самых скучных домашних обязанностей. Отличительной альтернативой традиционному процессу является глажка паром. Такой метод дает более эффективный результат. почему так? В чем отличия?
Преимущества глажки паром
Обычный утюг выглаживает ткань благодаря высокой температуре и силе давления от подошвы. Безусловно, у таких аппаратов есть резервуары для воды и они могут создавать пар. Однако, такого парового давления мало. Другое дело – паровой утюг. Он выполняет свои функции только и исключительно благодаря водяному пару.
Микрочастицы горячего водяного пара проникают в структуру ткани и мгновенно разглаживают ее. Благодаря этому процесс глажки паром выполняется быстро и точно, а Вы тратите меньше времени и усилий. Кроме того, данный способ глажки является безопасным для любого вида тканей. Следует отметить, что традиционным утюгом нельзя гладить, например, пальто, куртки, костюмы и вечерние платья или декоративные элементы одежды. При глажке паром Вам не нужно задумываться, сможете ли Вы навредить ткани.
Дополнительное преимущество предлагаемого способа утюжки: возможность гладить вертикально (например, шторы и тюль) или на вешалке (платья, пиджаки).
Какие преимущества Вы получаете?
Водяной пар обладает дезинфицирующими свойствами. Это означает, что при глажке Вы можете избавиться от многих бактерий, вирусов или других вредных микробов. Особенно это важно для постельного белья, нижнего белья и детской одежды. Полезно знать, что водяной пар также удаляет остатки химических веществ. Это весомый плюс для аллергиков и людей, страдающих разными кожными недугами. К тому же, такой способ глажки освежает одежду и помогает избавиться от неприятных запахов (сигаретного дыма или запаха одежды, которая долго лежала в шкафу).
Как гладить паром?
Самое простое устройство для глажки паром – это паровой утюг. Однако, он достаточно тяжелый, поскольку имеет резервуар для воды. Также на рынке можно найти ручные пароочистители (стимеры) – они подходят для отпаривания отдельных предметов одежды.
Лучшим вариантом является парогенератор (или паровая станция). Эти аппараты имеют большой резервуар для воды и соединены с паровым утюгом паровым шлангом. Такое оборудование многофункционально и подходит для глажки большого количества одежды.
Возможно, не все знают, но для глажки паром можно использовать аппараты Karcher. Это означает, что по цене гладильной станции, используемой только для глажки, можно получить от Karcher аппарат с широким спектром применения. Чтобы использовать пароочиститель для глажки, нужно приобрести либо готовый комплект, либо докупить насадку для ухода за текстилем или паровой утюг. Отличным дополнением также будет активная гладильная доска. Как это работает?
Парогенератор / утюг с парогенератором
Пароочистители Karcher линии EasyFix являются очень функциональными устройствами. Они подходят не только для очистки всех влагонепроницаемых поверхностей в доме, но и могут служить для глажки паром. Принципом работы аппараты не отличаются от узконаправленных паровых станций. Вода в резервуаре нагревается до тех пор, пока не достигнет газообразного состояния, а затем пар выходит под большим давлением из сопел разного вида. Это может быть сопло для ухода за текстилем или паровой утюг. Под давлением водяной пар проникает между волокнами ткани, ослабляет их и, благодаря этому, складки исчезают.
Гладильная доска: как выбрать? какие лучше?
Качественная гладильная доска значительно улучшает комфорт работы, поскольку она играет роль стабильного основания. Для удобства использования высота доски должна регулироваться, а площадь для работы должна быть достаточно большой.
Какую гладильную доску выбрать, если у меня есть паровой утюг и парогенератор?
Прежде всего, нельзя пользоваться доской из ДСП (древесностружечной плиты), так как водяной пар может разрушить ее. Доски из металлической сетки устойчивы к высоким температурам и воде. Также следует приобрести чехол для защиты. Другой вопрос – размер доски. Доска должна быть достаточно широкая, чтобы без проблем поставить на нее паровую станцию. Это упростит процесс глажки. Лучшим решением является специальная гладильная доска с отдельным местом для парогенератора.
Активная гладильная доска AB 1000 Karcher с функцией выдува или всасывания пара и 6-ступенчатой регулировкой высоты – это оптимальный вариант. Процесс не утомителен, а результат работы отличный. Функция выдувания позволяет создать воздушную подушку (поверхность доски становится выпуклой). Это обеспечивает легкую глажку толстых тканей или нескольких слоев ткани сразу. Функция всасывания способствует быстрому проникновению пара в ткань и плотному прилеганию материала к доске. В любом случае одежда остается сухой. Ее можно спрятать в шкаф или сразу надеть.
Доска AB 1000 оснащена вспомогательными аксессуарами для легкой глажки: крючок для пароочистителя (расположен под доской, позволяет установить парогенератор) и держатель для шнура (позволяет паровому шлангу не мешать при глажке). Регулировка высоты и ручка для утюга обеспечивают эргономичную работу.
Глажка паром чрезвычайно эффективна. А с помощью правильных аксессуаров эта работа будет выполняться быстрее и доставлять только удовольствие.
Для чего нужен пароочиститель/парогенератор?
Очистка водяным паром является одним из самых эффективных методов уборки. Уборка паром производится без применения химических веществ. Она абсолютно безопасна для здоровья, поскольку обладает дезинфицирующими свойствами. Пар убивает на поверхностях 99,999% микробов и вирусов.
Паровая гладильная система SI 4 EasyFix Premium Iron в дуэте с насадкой для ухода за текстилем – это наиболее оптимальное решение для Вашего дома.
Готовое решение для глажки паром
Если у Вас еще нет пароочистителя Karcher, то лучшим и наиболее экономичным решением для Вас будет паровая гладильная система. Кроме возможности гладить паром Вы получаете полный комплект для уборки дома.
Гладильная паровая система Karcher SI 4 EasyFix Premium Iron предназначена для максимального облегчения работы и достижения наилучших результатов. В ее комплект входит активная доска АВ 1000, парогенератор SC 4 EasyFix Premium и паровой утюг EasyFinish, а также дополнительные аксессуары для уборки полов и других устойчивых к высоким температурам поверхностей.
Преимуществом активной доски является система встроенных вентиляторов, которые всасывают избыток пара или создают воздушную подушку. Благодаря этому как плотные (джинсовые, льняные), так и нежные (шелковые) ткани разглаживаются легко и без проблем. О складках и речи не может быть.
Паровой утюг EasyFinish благодаря высокому давлению пара сокращает время глажки на 50%. На это также влияет большое количество отверстий на подошве утюга и функция беспрерывной подачи пара. Кроме того, подошва с керамическим покрытием облегчает движения, а оптимальная постоянная настройка температуры устраняет необходимость ручной регулировки и подходит для всех типов тканей.
Пароочиститель SC 4 EasyFix Premium имеет набор дополнительных аксессуаров: насадки для мытья полов, кухни, ванной комнаты и любых водонепроницаемых поверхностей.
Для чего нужен пароочиститель/парогенератор?
Очистка водяным паром является одним из самых эффективных методов уборки. Уборка паром производится без применения химических веществ. Она абсолютно безопасна для здоровья, поскольку обладает дезинфицирующими свойствами. Пар убивает на поверхностях 99,999% микробов и вирусов.
Паровая гладильная система SI 4 EasyFix Premium Iron в дуэте с насадкой для ухода за текстилем – это наиболее оптимальное решение для Вашего дома.
Подходящая техника для глажки
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