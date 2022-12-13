Минимойки с функцией самовсасывания

Классы минимоек высокого давления с забором воды

В случаях, когда нет возможности подключить воду из водопровода или скважины, а также для экономного потребления воды, вы можете с помощью специального шланга производить забор воды из емкостей. Например, можно использовать дождевую воду для очистки садовых дорожек, садовой мебели, забора и др. мест.

Минимойки классов К4, К5, К7 имеют функцию самовсасывания, тем самым, используя техническую воду, вы экономите природные ресурсы и затраты на водоснабжение. При использовании мойки высокого давления в режиме самовсасывания остальные характеристики не меняются, что немаловажно для обеспечения эффективности очистки.

Минимойки с забором воды из емкости применяются для очистки:

автомобилей, велосипедов, мотоциклов;

садовых дорожек, заборов, фасадов зданий

террас;

садовой мебели и садового инвентаря;

лестниц, ступеней;

плавательных бассейнов;

разных объектов на придомовой территории.

Наши мойки высокого давления с функцией забора воды из емкости (без подключения к водопроводу) обеспечивают удобство, мобильность и профессиональные результаты. У нас вы можете купить минимойку, которая соответствует вашим потребностям, и наслаждаться безупречной чистотой в любое время и в любом месте.