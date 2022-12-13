Мінімийки з функцією самовсмоктування

У нас ви можете купити мінімийки із забором води з ємності для тих випадків, коли немає доступу до підключення до водопроводу.

Більшість мийок високого тиску з нашого асортименту оснащені функцією самоусмоктування води. Починаючи з класу K 4 всі мінімийки можуть брати воду з бочки, відра або іншої ємності, при цбому не втрачається тиск на виході апарату. Ціна залежить від конкретної моделі мінімийки.