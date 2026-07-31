Професійний пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition
Компактний і простий у використанні: пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition чорного кольору з унікальним дизайном корпусу «все в одному» і функцією VapoHydro для очищення без використання хімікатів.
До 90-річчя компанії Kärcher: пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition у стильному чорному кольорі поєднує в собі високу економічність, чудові результати прибирання та вигідне співвідношення ціни та якості. Унікальна конструкція «все в одному» робить апарат міцним і довговічним. Вага всього 7,5 кг робить його найкомпактнішим професійним пароочисником у своєму класі, готовим до роботи всього за 3 хвилини і гранично простим в експлуатації. Робочий тиск 4 бари забезпечує достатній запас пари для глибокого очищення і дезінфекції без використання хімії. Різні поверхні, як-от стійки, плитка, варильні панелі, духові шафи та системи розливу, стають бездоганно чистими. Для видалення особливо стійких забруднень, наприклад жиру, передбачена функція VapoHydro з подачею гарячої води. Знімний бак легко наповнюється, а всі необхідні аксесуари - ручний шланг, ручна насадка, точкова насадка, потужна насадка, кругла щітка, плоска щітка, паровий шкребок і мікроволоконне обтягування - зручно розміщуються просто на корпусі апарата. Додатково доступна насадка для підлоги (опціонально). У ювілейній версії передбачено відпарювач, який дає змогу швидко освіжити та розгладити текстильні вироби, від одягу до штор.
Особливості та переваги
Компактна конструкція «все в одному боксі»Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю. Зручне та компактне зберігання приладдя всередині корпусу апарату. Можливість перенесення однією рукою завдяки малій вазі (7,5 кг).
Проста концепція управлінняЗручний кнопковий перемикач для увімкнення та вимкнення пароочисника. Світлодіодні індикатори готовності до роботи, нестачі води та необхідності обслуговування.
Функція VapoHydroКомбінація пари та гарячої води для ефективного очищення. Легке змивання бруду, який відокремлюється парою. Підвищує ефективність очищення за наявності особливо стійких забруднень.
Обширна комплектація
- Багатофункціональне приладдя для очищення найрізноманітніших поверхонь.
- Зручне та компактне зберігання приладдя всередині корпусу апарату.
- Насадка для підлоги, для миття вікон та догляду за текстилем пропонуються як опції.
Зйомний резервуар для чистої води
- Резервуар для чистої води можна заповнити у будь-який момент.
- Тривала безперервна обробка парою або в режимі VapoHydro.
Швидка підготовка до роботи
- Апарат нагрівається протягом 3 хвилин з моменту включення.
- Конструкція боксу забезпечує акуратне зберігання аксесуарів, які завжди під рукою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Ємність котла (л)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1,5
|Тиск пари (бар)
|макс. 4
|Потужність нагрівача (Вт)
|2250
|Температура котла (°C)
|макс. 145
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|7,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,504
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 298 x 265
Комплектація
- Ручна насадка з щіткою: 165 мм
- Паровий шланг із пістолетом: 2.5 м
- Відпарювач для одягу
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки
- Сітчаста сумка для приладдя
Оснащення
- Ергономічна ручка для перенесення
- Потужне сопло
- Точкове сопло, довге
Області застосування
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
- Для прибирання всіх типів санітарних зон у туристичних об'єктах
- Для очищення робочих поверхонь, раковин, витяжок, кранів на кухні
- Гігієнічне прибирання та дезінфікуюча обробка без застосування миючих засобів
- Для прибирання в місцях з великим скупченням людей, наприклад, для очищення буфетів, вітрин, прилавків
- Для очищення умивальників, душових кабін, ван, вікон та дзеркал
- Ідеальне рішення для кемпінгів, апартаментів та круїзних суден
Аксесуари
Запчастини для SG 4/2 Classic Anniversary Edition
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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