Професійний пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition

Компактний і простий у використанні: пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition чорного кольору з унікальним дизайном корпусу «все в одному» і функцією VapoHydro для очищення без використання хімікатів.

До 90-річчя компанії Kärcher: пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition у стильному чорному кольорі поєднує в собі високу економічність, чудові результати прибирання та вигідне співвідношення ціни та якості. Унікальна конструкція «все в одному» робить апарат міцним і довговічним. Вага всього 7,5 кг робить його найкомпактнішим професійним пароочисником у своєму класі, готовим до роботи всього за 3 хвилини і гранично простим в експлуатації. Робочий тиск 4 бари забезпечує достатній запас пари для глибокого очищення і дезінфекції без використання хімії. Різні поверхні, як-от стійки, плитка, варильні панелі, духові шафи та системи розливу, стають бездоганно чистими. Для видалення особливо стійких забруднень, наприклад жиру, передбачена функція VapoHydro з подачею гарячої води. Знімний бак легко наповнюється, а всі необхідні аксесуари - ручний шланг, ручна насадка, точкова насадка, потужна насадка, кругла щітка, плоска щітка, паровий шкребок і мікроволоконне обтягування - зручно розміщуються просто на корпусі апарата. Додатково доступна насадка для підлоги (опціонально). У ювілейній версії передбачено відпарювач, який дає змогу швидко освіжити та розгладити текстильні вироби, від одягу до штор.

Особливості та переваги
Професійний пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Компактна конструкція «все в одному боксі»
Компактна конструкція «все в одному боксі»
Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю. Зручне та компактне зберігання приладдя всередині корпусу апарату. Можливість перенесення однією рукою завдяки малій вазі (7,5 кг).
Професійний пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Проста концепція управління
Проста концепція управління
Зручний кнопковий перемикач для увімкнення та вимкнення пароочисника. Світлодіодні індикатори готовності до роботи, нестачі води та необхідності обслуговування.
Професійний пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Функція VapoHydro
Функція VapoHydro
Комбінація пари та гарячої води для ефективного очищення. Легке змивання бруду, який відокремлюється парою. Підвищує ефективність очищення за наявності особливо стійких забруднень.
Обширна комплектація
  • Багатофункціональне приладдя для очищення найрізноманітніших поверхонь.
  • Зручне та компактне зберігання приладдя всередині корпусу апарату.
  • Насадка для підлоги, для миття вікон та догляду за текстилем пропонуються як опції.
Зйомний резервуар для чистої води
  • Резервуар для чистої води можна заповнити у будь-який момент.
  • Тривала безперервна обробка парою або в режимі VapoHydro.
Швидка підготовка до роботи
  • Апарат нагрівається протягом 3 хвилин з моменту включення.
  • Конструкція боксу забезпечує акуратне зберігання аксесуарів, які завжди під рукою.
Специфікації

Технічні характеристики

Ємність котла (л) 0,5
Ємність бака (л) 1,5
Тиск пари (бар) макс. 4
Потужність нагрівача (Вт) 2250
Температура котла (°C) макс. 145
Довжина кабелю. (м) 5
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 7,1
Вага (з упаковкою) (кг) 9,504
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 460 x 298 x 265

Комплектація

  • Ручна насадка з щіткою: 165 мм
  • Паровий шланг із пістолетом: 2.5 м
  • Відпарювач для одягу
  • Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки
  • Сітчаста сумка для приладдя

Оснащення

  • Ергономічна ручка для перенесення
  • Потужне сопло
  • Точкове сопло, довге
Області застосування
  • Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
  • Для прибирання всіх типів санітарних зон у туристичних об'єктах
  • Для очищення робочих поверхонь, раковин, витяжок, кранів на кухні
  • Гігієнічне прибирання та дезінфікуюча обробка без застосування миючих засобів
  • Для прибирання в місцях з великим скупченням людей, наприклад, для очищення буфетів, вітрин, прилавків
  • Для очищення умивальників, душових кабін, ван, вікон та дзеркал
  • Ідеальне рішення для кемпінгів, апартаментів та круїзних суден
Аксесуари
Запчастини для SG 4/2 Classic Anniversary Edition

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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