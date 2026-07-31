До 90-річчя компанії Kärcher: пароочисник SG 4/2 Classic Anniversary Edition у стильному чорному кольорі поєднує в собі високу економічність, чудові результати прибирання та вигідне співвідношення ціни та якості. Унікальна конструкція «все в одному» робить апарат міцним і довговічним. Вага всього 7,5 кг робить його найкомпактнішим професійним пароочисником у своєму класі, готовим до роботи всього за 3 хвилини і гранично простим в експлуатації. Робочий тиск 4 бари забезпечує достатній запас пари для глибокого очищення і дезінфекції без використання хімії. Різні поверхні, як-от стійки, плитка, варильні панелі, духові шафи та системи розливу, стають бездоганно чистими. Для видалення особливо стійких забруднень, наприклад жиру, передбачена функція VapoHydro з подачею гарячої води. Знімний бак легко наповнюється, а всі необхідні аксесуари - ручний шланг, ручна насадка, точкова насадка, потужна насадка, кругла щітка, плоска щітка, паровий шкребок і мікроволоконне обтягування - зручно розміщуються просто на корпусі апарата. Додатково доступна насадка для підлоги (опціонально). У ювілейній версії передбачено відпарювач, який дає змогу швидко освіжити та розгладити текстильні вироби, від одягу до штор.