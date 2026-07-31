Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition

Компактный и простой в использовании: пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition черного цвета с уникальным дизайном корпуса «все в одном» и функцией VapoHydro для очистки без использования химикатов.

К 90-летию компании Kärcher: пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition в стильном черном цвете сочетает в себе высокую экономичность, отличные результаты уборки и выгодное соотношение цены и качества. Уникальная конструкция "все в одном" делает аппарат прочным и долговечным. Вес всего 7,5 кг делает его самым компактным профессиональным пароочистителем в своем классе, готовым к работе всего за 3 минуты и предельно простым в эксплуатации. Рабочее давление 4 бара обеспечивает достаточный запас пара для глубокой очистки и дезинфекции без использования химии. Различные поверхности, такие как стойки, плитка, варочные панели, духовые шкафы и системы розлива, становятся безупречно чистыми. Для удаления особо стойких загрязнений, например жира, предусмотрена функция VapoHydro с подачей горячей воды. Съемный бак легко наполняется, а все необходимые аксессуары — ручной шланг, ручная насадка, точечная насадка, мощная насадка, круглая щетка, плоская щетка, паровой скребок и микроволоконная обтяжка — удобно размещаются прямо на корпусе аппарата. Дополнительно доступна насадка для пола (опционально). В юбилейной версии предусмотрен отпариватель, который позволяет быстро освежить и разгладить текстильные изделия, от одежды до штор.

Особенности и преимущества
Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Компактная конструкция «все в одном боксе»
Компактная конструкция «все в одном боксе»
Аппарат, отличающийся длительной эксплуатацией, прочностью и высокой экономичностью. Удобное и компактное хранение принадлежностей внутри корпуса аппарата. Возможность переноски одной рукой благодаря малому весу (7,5 кг).
Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition: 2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
Удобный кнопочный переключатель для включения и выключения пароочистителя. Светодиодные индикаторы готовности к работе, недостатка воды и необходимости обслуживания.
Профессиональный пароочиститель SG 4/2 Classic Anniversary Edition: Функция VapoHydro
Функция VapoHydro
Комбинация пара и горячей воды для эффективной очистки. Легкое смывание отделяемой паром грязи. Повышает эффективность очистки при наличии особо стойких загрязнений.
Обширная комплектация
  • Многофункциональные принадлежности для очистки самых разнообразных поверхностей.
  • Удобное и компактное хранение принадлежностей внутри корпуса аппарата.
  • Насадка для пола, для мойки окон и ухода за текстилем предлагаются в качестве опций.
Съемный резервуар для чистой воды
  • Резервуар для чистой воды можно заполнить в любое время.
  • Продолжительная непрерывная обработка паром или в режиме VapoHydro.
Быстрая подготовка к работе
  • Аппарат нагревается за 3 минуты с момента включения.
  • Конструкция бокса обеспечивает аккуратное хранение аксессуаров, которые всегда под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Емкость котла (л) 0,5
Емкость бака (л) 1,5
Давление пара (бар) макс. 4
Мощность нагревателя (Вт) 2250
Температура котла (°C) макс. 145
Длина кабеля (м) 5
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет Черный
Вес (без аксессуаров) (кг) 7,1
Вес (с упаковкой) (кг) 9,504
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 460 x 298 x 265

Комплектация

  • Ручная насадка с щеткой: 165 мм
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.5 м
  • Отпариватель для одежды
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки
  • Сетчатая сумка для принадлежностей

Оснащение

  • Эргономичная ручка для переноски
  • Мощное сопло
  • Точечное сопло, длинное
Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Для уборки всех типов санитарных зон в туристических объектах
  • Для очистки рабочих поверхностей, раковин, вытяжек, кранов на кухне
  • Гигиеническая уборка и дезинфицирующая обработка без применения моющих средств
  • Для уборки в местах с большим скоплением людей, например, для очистки буфетов, витрин, прилавков
  • Для очистки умывальников, душевых кабин, ванн, окон и зеркал
  • Идеальное решение для кемпингов, апартаментов и круизных судов
Принадлежности
Запчасти для SG 4/2 Classic Anniversary Edition

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