Комплект круглых щеток с латунной щетиной
Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных поверхностей.
Комплект круглых щеток с латунной щетиной для легкого устранения стойких загрязнений, например, пригоревшей грязи с печных решеток. Не подходит для обработки чувствительных поверхностей (дерева, пластика).
Особенности и преимущества
Латунные щетки
- Прочные щетки для легкого удаления стойких загрязнений
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,018
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,077
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 26 x 26
Совместимая техника
Области применения
- Барбекю
- Духовка
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко