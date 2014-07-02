Комплект круглих щіток з латунною щетиною
Комплект круглих щіток з латунною щетиною для легкого видалення стійких забруднень та відкладень на нечутливих поверхнях.
Комплект круглих щіток з латунною щетиною для легкого усунення стійких забруднень, наприклад, бруду, що пригорів, з пічних решіток. Не підходить для обробки чутливих поверхонь (дерева, пластика).
Особливості та переваги
Латунні щітки
- Міцні щітки для легкого видалення стійких забруднень
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,018
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,077
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 26 x 26
Сумісна техніка
Області застосування
- Барбекю
- Духовка
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко