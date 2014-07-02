Комплект круглих щіток з латунною щетиною

Комплект круглих щіток з латунною щетиною для легкого видалення стійких забруднень та відкладень на нечутливих поверхнях.

Комплект круглих щіток з латунною щетиною для легкого усунення стійких забруднень, наприклад, бруду, що пригорів, з пічних решіток. Не підходить для обробки чутливих поверхонь (дерева, пластика).

Особливості та переваги
Латунні щітки
  • Міцні щітки для легкого видалення стійких забруднень
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,018
Вага (з упаковкою) (кг) 0,077
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 40 x 26 x 26
Області застосування
  • Барбекю
  • Духовка
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
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